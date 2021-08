Géothermie profonde – À Bedretto, la Suisse traque l’énergie du cœur de la Terre Dans un tunnel sous les Alpes, un laboratoire de l’EPFZ lance une série d’expériences cruciales pour l’avenir énergétique du pays. Visite guidée. Pierre-Alexandre Sallier

Installation de capteurs le long d’un puits de contrôle. Ils surveillent la circulation de l’eau dans un réseau de fissures, des centaines de mètres plus bas – et les microséismes provoqués par la fracturation de la roche. Swiss Seismological Service at ETH Zurich

Après trois quarts d’heures de marche, la lumière d’août qui écrase l’entrée du tunnel, cachée par les pins du Val Bedretto, n’est plus qu’un point indistinct. Accroché à la paroi ruisselante de gneiss et de granit, le fil d’Ariane d’une conduite court vers un halo. Au kilomètre 2,5, des projecteurs éclairent l’un des laboratoires les plus avancés en matière de géothermie profonde.

Installés depuis trois ans dans cette vallée tessinoise descendant du col du Nufenen, à l’envers de la vallée de Conches, des chercheurs tentent d’accéder à une source d’énergie renouvelable en permanence sur «on», remontant du centre de la terre. «Être dans le plus grand tunnel non cimenté des Alpes, avec 1500 mètres de roche au-dessus de la tête, permet de répliquer les conditions de pression des grandes profondeurs… sans creuser», décrit Marian Hertrich, responsable de ce laboratoire souterrain de l’EPFZ.