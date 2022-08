Résilience en viticulture – À Begnins, on plante des arbres pour prendre soin de la vigne Noémie Graff développe en pionnière la vitiforesterie, pour renforcer la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique. Yves Merz

Vigneronne du Domaine Le Satyre, à Begnins, Noémie Graff veut apporter sa contribution à la biodiversité en développant la vitiforesterie dans ses vignes. Laurent de Senarclens

À l’ombre de la tonnelle végétale du Domaine Le Satyre, à Begnins, la température est agréable. Quel meilleur endroit pour parler des années chaudes à répétition, 2003, 2015, 2018, 2020, et maintenant 2022? «Les gens de la terre sont au premier rang pour constater le réchauffement climatique. Globalement, je vendange un mois plus tôt que mon grand-père, relève Noémie Graff, la patronne des lieux. Il faut savoir s’adapter. On dit qu’il faut reverdir les villes. Oui, mais dans les vignes aussi, les arbres font du bien. J’ai lu à quelque part que 100 arbres par hectare permettraient de faire baisser la température de 3 à 5 degrés.»