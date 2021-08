[33/42] À Vaud l’eau – À Bellerive, l’important c’est la chute et l’atterrissage Le plongeoir de 10 mètres de la piscine lausannoise fait la joie des amateurs de sensations fortes comme du public. Reportage. Catherine Cochard

Adrien en suspension au-dessus du bassin de Bellerive-Plage. Vanessa Cardoso

Toutes les personnes qui ont passé un peu de temps à Bellerive-Plage connaissent ce moment dans l’après-midi où le public se concentre autour du bassin de réception des plongeoirs pour encourager les casse-cous qui s’élancent des 10 mètres. Les bords de la piscine deviennent alors – pour une demi-heure en général, la plus haute des plateformes n’étant pas constamment ouverte – des gradins desquels on admire les artistes se donner en spectacle.

Zac vient de s’élancer des 10 mètres. Vanessa Cardoso Thoma opte pour une figure toute en rotation groupée. Vanessa Cardoso L’entrée des artistes. Vanessa Cardoso 1 / 6

En ce mercredi après-midi du milieu de l’été, diverses personnalités et styles se succèdent sur le plus haut plongeoir. Les plus jeunes choisissent en général entre deux méthodes: soit celle où on court sans regarder en bas et on saute, soit celle où on s’avance, on hésite, on se tient à la rambarde avant d’oser faire le pas dans le vide… Il existe aussi une alternative, celle où on redescend par l’escalier, un peu penaud mais soulagé.

À écouter au bord de l'eau

Et il y a les «grands» qui grimpent ici pour faire le show ou plus modestement tester des figures. Un baraqué en maillot rouge s’avance sur la plateforme. Il demande les encouragements du public, bombe le torse, alterne les airs concentrés et les effets de tension sur ses muscles. Il utilisera ses épaules démesurées pour se hisser en une sorte de poirier avant de se laisser tomber.

Son entrée fracassante dans l’eau produit un bruit semblable à celui que fait une pièce de viande assénée par un boucher sur une planche à découper… «Ça va, tu ne t’es pas fait mal?» s’enquiert l’ami du plongeur lorsque celui-ci émerge. «Non, non, du tout», répond-il en serrant les dents, se hissant douloureusement sur l’échelle et s’éloignant, regard rivé sur le perchoir des 10 mètres. Momentanément, le plat lui aura laissé en souvenir comme une morsure rouge d’environ 20 centimètres au milieu du dos.

C’est au tour d’Adrien de s’avancer. Concentré, silencieux, le jeune homme s’isole dans sa bulle. Après quelques secondes de préparation, il s’élance et réalise une figure de haut vol avant d’entrer parfaitement dans l’eau.

À 21 ans, Adrien est réalisateur de clips et de publicités pour des marques de luxe. Il vit à Crassier et vient régulièrement à Bellerive pour entraîner des figures qu’il aimerait réaliser ensuite sur des hauteurs plus importantes. «J’ai fait dix ans de cirque et ma discipline préférée c’était l’acrobatie, indique-t-il. Puis j’ai découvert le parkour, qui m’a tout de suite plu.» Le parkour, ou l’art de se déplacer et franchir des obstacles, souvent en milieu urbain, de manière acrobatique. C’est du reste en filmant ses amis faire des figures qu’Adrien s’est découvert une passion pour l’audiovisuel, dont il a fait son métier.

«Quand on se lance du haut d’un plongeoir, on sent son cœur accélérer juste avant le saut. Puis une sensation de fierté et de réussite nous emplit quand on sort de l’eau et qu’on a réussi notre figure.» Adrien

En été, sauter des hauteurs d’un plongeoir dans le lac, la mer ou une piscine s’ajoute naturellement aux autres acrobaties du parkour. «Et surtout, ça nous procure de puissantes sensations», ajoute Adrien. L’adrénaline, cette sécrétion d’hormones qui fait augmenter la pression artérielle. «C’est difficile à décrire, reprend le jeune homme, quand on se lance du haut d’un plongeoir, on sent son cœur accélérer juste avant le saut. Puis une sensation de fierté et de réussite nous emplit quand on sort de l’eau et qu’on a réussi notre figure.»

Ses amis Aleksander (24 ans, de Lausanne) et Titouan (25 ans, de Romanel-sur-Morges) – qui viennent également du parkour – partagent pleinement cet avis, eux qui reviennent d’un tour de «cliff diving» (le nom pour parler de ces plongeons de haut vol) en France, où ils ont pu tester leurs aptitudes sur les reliefs naturels du parc des Calanques près de Marseille ou sur la structure du pont du Diable sur l’Hérault. «C’est dans le premier mètre de la chute que la grosse dose d’adrénaline intervient, décrit Titouan. Quand 40 personnes crient pour te soutenir, la sensation est juste indescriptible!»

Lutte entre le corps et l’esprit

«Toi, tu sais au fond de toi que tu es capable de faire ta figure, tu l’as visualisée des centaines de fois, décortique Aleksander. Tu l’as aussi entraînée sur des hauteurs moins élevées, comme ici à Bellerive, et tu sais exactement comment ça va se passer. Mais le seul truc qui te retient, c’est ton cerveau! C’est le dépassement de cette étape qui est addictive, je trouve.» Titouan l’avoue volontiers: c’est ce qui se passe dans son for intérieur qu’il préfère. «Il s’engage comme une lutte entre le corps et la tête», résume-t-il.

«Quand je remonte à la surface, j’ai besoin d’évacuer pleinement la peur que je ressentais avant de sauter. Alors je crie, je lâche tout.» Titouan

Cette peur qui dit au cerveau que «c’est trop dangereux» et qu’il ne faut pas y aller est en quelque sorte comme le grand frère sérieux et responsable de l’adrénaline. «Moi j’ai vraiment eu très peur à plusieurs reprises sur des hauteurs importantes, se rappelle Aleksander. Alors quand on a réussi la figure qu’on voulait faire, qu’on est safe et qu’on est encore sous la surface juste avant de sortir la tête, une joie immense nous saisit… Et quand on émerge, l’exaltation est totale!»

Le saut dans le vide agit comme une délivrance. «Quand je suis sous l’eau et que je remonte à la surface, il y a comme un flottement, le temps est suspendu, reprend Titouan. Et moi, c’est à ce moment que j’ai besoin d’évacuer pleinement la peur que je ressentais fortement quand j’étais en haut, avant de sauter. Alors je crie, je lâche tout. Et ce cri, c’est non seulement un soulagement mais c’est aussi une célébration qu’on partage avec tous les autres gens qui étaient là pour nous sécuriser et n’attendaient que de voir notre tête ressortir de l’eau!»

L’encart dans la «Feuille d’avis de Lausanne» du 6 juillet 1937 qui annonce l’ouverture de Bellerive-Plage. DR L’article sur l’ouverture officielle paru dans la Feuille d’avis de Lausanne du 12 juillet 1937. DR 1 / 2

Avant Bellerive, les bains de Cour Afficher plus Bellerive-Plage ouvre au public le 10 juillet 1937. Quelques jours auparavant, nous évoquions dans les colonnes de la «Feuille d’avis de Lausanne», l’ancêtre de «24 heures», sa genèse: «C’est en 1935, après un concours ouvert entre architectes, que M. Marc Piccard obtint le premier prix sur 43 concurrents.» Bassin olympique Puis nous présentions l’avant-gardisme des installations. «Le bâtiment des cabines comporte deux étages et un promenoir, dit «solarium». […] C’est un espace de près de 3000 mètres carrés comportant une pergola; des douches y sont installées et les amateurs de bains d’air et de soleil seront satisfaits. […] Tout baigneur bénéficiera, sans supplément, d’une armoire qu’il pourra fermer à clef en achetant ou en apportant un cadenas. […] Pour les sportifs, il y a le bassin de natation et le plongeoir; de conception originale, cette installation a les dimensions prescrites par les règlements olympiques; un renflement au large du plongeoir réduit les risques d’accidents; ce bassin, de 50 mètres sur 20, contient 4,5 millions de litres d’eau, maintenue claire par un système de pompe.» D’abord en bois Avant que Bellerive-Plage n’accueille les Lausannois, son emplacement était déjà bien connu des nageurs. Le 11 juillet 1977, dans «24 heures» et à l’occasion des 40 ans de la piscine, nous expliquions: «depuis la fin du XIXe siècle existaient, au même endroit, les bains de Cour». Un baigneur qui avait connu les lieux auparavant racontait: «Les aménagements de la modeste plage étaient alors en bois. Il y avait des cabines pour se changer; mais en francs de l’époque, elles coûtaient cher. […] Il y avait déjà un plongeoir, et 50 mètres plus loin, un reposoir; plus loin encore, un reck pour les fiers à bras. Les plus costauds nageaient jusqu’à une grosse pierre – la pierre de Cour – qui dépassait de l’eau au large d’Ouchy.» Mur «antimixité» Les bains d’alors n’étaient pas mixtes. «Une palissade séparait le secteur des filles du secteur des garçons, continuait le nageur témoin. Mais nous connaissions la planche qu’il fallait enlever pour passer chez les dames!» Dès 1925, le béton commence à remplacer le bois. «Le mur «antimixité» a été construit en dur. Un petit enclos a cependant été aménagé où filles et garçons pouvaient être ensemble. Les filles qui s’y rendaient passaient pour très hardies…» CCD

