Cinéma – À Berlin, un Ours aussi décevant que le festival La réalisatrice espagnole Carla Simon a séduit le jury avec «Alcarras».

Carla Simon avec son Ours d’or mercredi soir. DR

Ce n’est pas le film qu’on attendait le plus ni celui sur lequel on a le plus déliré ces sept derniers jours. La cinéaste espagnole Carla Simon a remporté mercredi soir à Berlin l’Ours d’or pour «Alcarras», qui désigne le nom d’un endroit où une famille d’exploitants agricoles s’apprête à passer son dernier été, dans une plantation menacée par des entrepreneurs nocifs.

Le film, s’il coche allègrement toutes les bonnes cases (film de femmes, cri d’alarme sur le climat, dénonciation des consortiums industriels), oublie en passant de dépasser son statut d’œuvre à sujet par sa pauvreté formelle. C’est attachant sans passion, bien filmé sans folie, in fine très passe-partout. On se réjouit davantage de quelques Ours d’argent plus circonstanciés. Claire Denis remporte celui de la réalisation pour «Avec amour et acharnement», récit tenu de la déconstruction d’un amour, travail d’observation dans lequel la fissure devient béance puis cataclysme.

Les Suisses les mains vides

Hong Sang-soo, avec un nouveau conte moral qui ressemble de plus en plus à du Rohmer, «The Novelist’s Film», décroche celui mérité du Grand Prix du jury. La première impression est que l’auteur se radicalise chaque fois plus, ici dans une suite de scènes à plusieurs personnages mis en scène selon un dispositif qu’une trouvaille va faire basculer. Audacieux et séduisant, c’est certain.

Les autres prix laissent un peu sans voix, et on y retrouve même les pires films du concours, tel «Robe of Gems» de Natalia Lopez Gallardo ou «Nana» de Kamila Andini. Quant à la performance de la comédienne Meltem Kaptan dans «Rabiye Kurnaz vs George W. Bush», d’Andrea Dresen, elle était calibrée pour le prix d’interprétation. Le jury est tombé dedans. Sinon, rien pour nos productions suisses, «La ligne» d’Ursula Meier, «Drii Winter» de Michael Koch – qui a juste droit à une mention spéciale.

Au terme d’un festival réduit à sept jours, gâché par un protocole sanitaire aussi drastique qu’absurde (pass plus tests quotidiens étaient obligatoires), mais avec tout de même dix-huit films visionnés au pas de charge, le palmarès de cette 72e édition est à la hauteur de cette frustration. On espère juste que la Berlinale 2023 redevienne à peu près normale avec le retour du Marché du Film, une liberté de circuler et respirer, et des festivaliers un peu plus présents.

