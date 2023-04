Élections fédérales 2023 – À Berne, les rideaux sont plus ouverts qu’à Lausanne Qui de la Berne fédérale ou de Vaud se démarque le plus en matière de transparence? Comparaison de quelques aspects de la vie politique. Simone Honegger

Depuis la session d’hiver 2007, chaque vote au Conseil national est nominal. KEYSTONE/Anthony Anex

En matière de transparence, les différences sont parfois importantes entre la Berne fédérale et le Canton de Vaud. «Les Vaudois sont connus pour cultiver le secret et attendent de la population qu’elle fasse confiance à ses élus», estiment plusieurs observateurs. Rappelons qu’en septembre 2002, le Canton votait la loi sur l’information, destinée à abolir le secret de l’administration. Au niveau fédéral, une loi identique est entrée en force quatre ans plus tard. À six mois des élections fédérales, petit exercice de comparaison de certaines pratiques à deux échelons politiques différents.