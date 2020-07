Série d’été: Via ferrata (1/8) – A Bex, une perle nichée dans la forêt Durant l’été, «Le Matin Dimanche» vous invite à découvrir les plus belles via ferrata de Suisse romande. Florian Müller

Toute en verticalité, la via ferrata du Lavanchy s’élève au-dessus de la cime des arbres pour offrir une vue à couper le souffle sur le massif du Grand-Muveran. Sébastien Anex

Ce n’est pas la plus compliquée, ni la plus longue. Elle est néanmoins parfaite pour une première approche de la chose. Nichée au pied du massif du Grand-Muveran, la via ferrata du Lavanchy se cache dans une forêt de sapins avant d’apparaître comme une évidence.