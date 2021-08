Vent frais à Nyon - À boire et à manger au marché nouvelle formule

Nyon – À boire et à manger au marché nouvelle formule Le marché du samedi à Nyon sera étendu et accueillera une buvette et des food trucks pour le rendre plus convivial. Inauguration le 28 août. Yves Merz

Conférence de presse et signature sur le nouveau marché de Nyon avec la SIC le 17 août 2021. Ici, Marco Carichino, Vital Volery et Manuela Ferro-Diserens, les trois coprésidents de la SIC, et le syndic Daniel Rossellat. Michel Perret/Ville de Nyon

Le marché hebdomadaire de Nyon fonctionne plutôt bien, mais il ronronne. Pour lui donner un coup de fouet, la Ville et la SIC, association des commerçants nyonnais, ont décidé de collaborer. Une convention a été signée ce mardi entre eux pour l’organisation conjointe de ce rendez-vous. Le samedi 28 août, à l’occasion de l’inauguration de cette nouvelle formule, les Nyonnais découvriront une manifestation étendue et plus diversifiée.

Premier changement très concret: la présence, place Bel-Air, de deux espaces pour des food trucks et d’une buvette qui sera tenue par la SIC. On pourra donc se restaurer et partager un verre, mais il faudra rester debout. Les organisateurs n’ont pour l’instant pas prévu de tables où s’asseoir.