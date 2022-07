Grand écran – À Bologne, le cinéma retrouvé a enfin repris ses droits Le festival a eu lieu pour la 36e fois, attirant une foule de festivaliers de plus en plus nombreuse. Pascal Gavillet

La Piazza Maggiore durant le festival. IL CINEMA RITROVATO

Qu’y a-t-il de commun entre le «Nosferatu» de Murnau, «Nostalghia» de Tarkovski, la première version de «L’homme qui en savait trop» d’Hitchcock, «Foolish Wives» de von Stroheim, «Ténèbres» d’Argento, cet ancêtre du porno qu’a été «Gorge profonde» de Gerard Damiano, «Pink Flamingos» de John Waters et «Videodrome» de Cronenberg?

Abo De Cannes à Venise, comment la planète cinéma se réorganise Rien, sinon qu’ils étaient tous à Bologne où, comme chaque année, a eu lieu le festival «Il cinema ritrovato» (le cinéma retrouvé), l’une de rares manifestations du genre à avoir eu lieu durant la pandémie, il est vrai à des dates impossibles. En 2022, le festival retrouvait ses dates, début juillet, et surtout les salles qui firent sa renommée, pendant que les soirées se déroulaient sur une Piazza Maggiore qui n’est pas sans rappeler la Piazza Grande de Locarno.

Programmation historique

Dans l’agenda des festivals dédiés au patrimoine, entre Pordenone, La Rochelle et désormais Lyon, Bologne a pour la 36e fois rassemblé tous les publics – souvent très jeune – réunis autour d’une programmation éclatée et copieuse où, entre autres rétrospectives, on dénombrait un cycle de comédies musicales allemandes des années 30, un panorama des réalisations d’Hugo Fregonese, un regard sur le cinéma yougoslave des années 50/60, un auteur japonais à redécouvrir, Kenji Misumi, un hommage à Peter Lorre, une rétro Victorin-Hippolyte Jasset, sans oublier la découverte des films d’il y a 100 et 120 ans, avec l’exploration des années 1922 et 1902.

Comment protéger?

Faire son marché au milieu de tout ça n’est pas chose aisée. Et pour apprécier Bologne, il faut savoir se fixer des priorités (pour ma part, c’était le muet et les raretés) et supporter les grosses chaleurs, la température y avoisinant les 40°. Pendant neuf jours, cinémathèques et universités dépêchent là-bas leurs délégations. Les débats, de plus en plus nombreux, tout comme les présentations des films, souvent trop longues, se focalisent sur l’archivage, la numérisation, la sauvegarde et l’indexation. Rien de tout cela n’est résolu. La numérisation des films, par exemple, n’est pas un gage de survie, l’obsolescence des appareils, plus le fait que les ressources numériques devraient être épuisées d’ici à 30 ans, ne sont pas faits pour rassurer.

Mais Bologne nous l’enseigne également, l’histoire du cinéma est constamment en marche. Ainsi a-t-on pu en apprendre un peu plus sur Cunégonde, comique française des années dix, à travers une enquête menée par une chercheuse hollandaise, Elif Rongen-Kaynakçi, qui a partiellement résolu le mystère de l’identité de l’actrice. Passionnant à tous points de vue, et en cela, Bologne n’a pas perdu son importance. Rendez-vous en 2023.

