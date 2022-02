Football – À Bordeaux, Vladimir Petkovic prend la porte Au lendemain de la défaite 5-0 à Reims, l’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse a été licencié par les Girondins lundi, affirme la presse française. Sport-Center

Vladimir Petkovic était arrivé fin juillet en Gironde. AFP

L’aventure aura duré un petit peu plus de six mois. Vladimir Petkovic a été licencié par les Girondins de Bordeaux ce lundi, selon les quotidiens français Sud-Ouest et L’Équipe. Défait 5-0 sur la pelouse de Reims dimanche, le club du Sud-Ouest pointe au 19e rang de Ligue 1 et est plus que jamais menacé par la relégation.

L’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse, sur la sellette depuis plusieurs semaines, n’a donc pas résisté à la défaite de trop, malgré un contrat qui courait jusqu’en 2024. Arrivé à la fin du mois de juillet en Gironde, le Tessinois de 58 ans n’a jamais trouvé la formule dans un club instable. Repris par Gérard Lopez, ancien propriétaire de Lille, le club bordelais rencontre des difficultés financières importantes, à en croire la presse française. Aussi, mi-janvier, la direction avait écarté plusieurs joueurs-cadre et salaires importants (dont l’ex-international français Laurent Koscielny) sans que Petkovic n’ait son mot à dire.

Selon le quotidien régional Sud-Ouest, Bordeaux a annoncé lundi matin à Vladimir Petkovic et son adjoint Antonio Manicone leur licenciement. Une indemnité totale de près de 4,5 millions d’euros pourrait leur être versée à titre de dédommagement.

