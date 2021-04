#ECVD21 – À Bourg-en-Lavaux, le PLR garde les manettes Jean-Pierre Haenni, syndic sortant, a été réélu à son poste, distançant de 223 voix le socialiste Jean Christophe Schwaab. Cécile Collet

Jean-Pierre Haenni l’a emporté, avec 54,42% des voix. DR

Le duel promettait d’être serré à Bourg-en-Lavaux, entre le syndic PLR Jean-Pierre Haenni et le municipal socialiste Jean Christophe Schwaab, seul réélu au premier tour. C’est le premier qui l’emporte, avec 54,42% des voix, contre 43,79% pour son rival. Un score clair – et plus de 53% de participation! – qui reconduit le syndic dans ses fonctions sans ambiguïté.

«Je suis heureux de voir que les gens reconnaissent mon travail et ma disponibilité. Le contraire m’aurait fait mal.» Jean-Pierre Haenni, syndic réélu de Bourg-en-Lavaux

«Je suis heureux de voir que les gens reconnaissent mon travail et ma disponibilité», réagit Jean-Pierre Haenni. Ces trois dernières législatures, celui qui a remis son domaine agricole à son fils il y a trois ans a été syndic de Villette puis municipal et syndic de la nouvelle commune fusionnée. «Cette fusion, ce n’était pas simple et j’ai fait le maximum pour être présent dans tous les villages, à toutes les manifestations. Je sais que la politique ce n’est pas que serrer des mains, mais ma proximité avec les vignerons, avec les terriens, dont je fais partie, a sans doute joué en ma faveur. Le contraire m’aurait fait mal.»

Nouvel équilibre

Jean Christophe Schwaab salue la victoire du syndic et admet: «Sa présence est une de ses très grandes forces! Je n’ai jamais caché que ma situation de famille ne me permettrait pas de l’être autant. Mais cela n’empêche pas de résoudre les problèmes et d’être disponible quand les gens en ont besoin.» Le socialiste se réjouit de ce nouveau mandat à l’Exécutif, avec une Municipalité rajeunie et un nouvel équilibre. «Le Conseil communal aussi est plus jeune et plus sensible aux causes environnementales et sociales. La Municipalité va devoir prendre acte de ces nouveaux rapports de force.»

«La Municipalité et le Conseil communal sont plus jeunes et plus sensibles aux causes environnementales et sociales.» Jean Christophe Schwaab, municipal réélu à Bourg-en-Lavaux

La campagne a parfois déchaîné les passions, notamment autour de l’alliance au second tour du groupe d’entente BEL Action avec les Verts. Certains y ont vu un tir groupé de «la gauche» sur le PLR, accusé de régner en maître sur l’Exécutif. «Je pense que le faux pas de BEL Action, qui se disait hors parti, a été très mal pris par la population», analyse Jean-Pierre Haenni. Jean Christophe Schwaab a une autre analyse: «Cette alliance ne voulait pas faire passer un nouveau bloc de quatre à l’Exécutif, mais faire en sorte qu’il n’y ait plus un parti majoritaire. Les électeurs l’ont bien compris, vu le résultat du second tour (ndlr: réélection des deux municipaux sortants BEL Action et du Vert).»

Dicastères connus le 20 mai

Le 20 mai, les municipaux se répartiront les dicastères. Rien ne filtre pour l’instant, sauf l’envie du syndic de conserver les finances. En 2016, les élus avaient dû faire appel au préfet pour les départager.

Alain Bouquet, syndic de Chexbres Afficher plus Alain Bouquet. DR C’est l’ancien chef de l’enseignement obligatoire vaudois qui prendra la tête du Balcon du Léman. Alain Bouquet a en effet été plébiscité dans les urnes dimanche, avec un score sans appel de 308 voix, contre 150 pour Bertrand Kolb et 99 pour Jean-François Chevalley, tous deux municipaux sortants. «Ce qui est bien dans cette triple candidature, c’est que cela donne une bonne légitimité à l’élu, quel qu’il soit, dans un collège de cinq», réagit Alain Bouquet. Ce Lausannois, arrivé à Chexbres il y a vingt ans pour s’installer dans la maison familiale de son épouse dans le hameau du Monteiller avec leurs trois enfants, a été conseiller communal durant dix ans, mais ne l’était plus lors de la dernière législature. Son mandat de président du conseil au moment où la Municipalité en place avait été presque entièrement balayée par un fort mouvement citoyen, a peut-être joué en sa faveur. «On m’en reparle beaucoup, dit-il. À cette époque, je m’étais posé en pacificateur.» Ce qui l’a sans doute aussi bien aidé, ce sont ses fonctions professionnelles en tant que cadre à l’État. Après une carrière dans l’enseignement, d’abord comme enseignant puis comme directeur d’établissement (collège de Béthusy puis gymnase Auguste-Piccard), il a été nommé en 2011 au poste de directeur général de l’enseignement obligatoire, soit un des plus grands services de l’État. Il a quitté ses fonctions deux ans après l’arrivée de Cesla Amarelle au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, en 2019. S’il revient aux affaires politiques à 64 ans, c’est qu’il «aime bien ce monde-là». Sans parti, «libre et au service», il se réjouit de diriger la commune. «On a des projets, on a des sous. Je serai le petit nouveau à la Municipalité, l’homme externe. C’est positif!»

