Festival de Cannes – À Cannes, le trop-plein menace les festivaliers restants La quantité de films en concours fait que les journées ressemblent à des marathons. Nos derniers coups de cœur. Pascal Gavillet

«Les Olympiades» de Jacques Audiard. Un beau noir et blanc pour raconter différentes liaisons. DR

Cannes est cette année particulièrement glouton. Le nombre record de films – surtout en compétition, 24 contre 18 d’ordinaire – oblige à des visionnements effrénés et à une course contre la montre pour voir un maximum de titres, avec malgré tout le sentiment constant de toujours rater la perle essentielle dans telle ou telle section parallèle. Et en même temps, il y a moins de monde que d’habitude au festival (Covid, peurs, économie, etc.). Ce qui ne change rien au résultat. Car les films et les auteurs sont là, même si on reste surpris par l’absence presque totale de référence à la pandémie dans ceux-ci, souvent tournés avant la propagation du virus.