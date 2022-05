«Cannes commence fort», me dit un confrère français. Oui, il n’y a que des grands cinéastes en compétition, dès les premiers jours. Sauf que c’est le cas chaque année et qu’il en ira ainsi jusqu’au 28 mai.

Dans le même ordre d’idées, le festival au tiers déserté de 2021 n’est plus qu’un vague souvenir. Tout le monde est revenu comme en 2019, avant le Covid, et les attroupements, files d’attente et foules tout court bloquent constamment le périmètre entre la Croisette et la rue d’Antibes.

Dès mercredi, le festival sortait l’artillerie lourde avec «Top Gun: Maverick» et l’hystérie Tom Cruise battait son plein. En parallèle, on a pu découvrir le dernier opus de Kirill Serebrennikov, russe exilé, opposant au régime de Poutine. Déjà en compétition l’an passé, il revient cette fois avec «La Femme de Tchaïkovski», qui n’est pas aussi enthousiasmant qu’on l’aurait désiré. Ce portrait de l’épouse du compositeur oscille entre classicisme et folie.