Festival de Cannes – À Cannes, trois heures de «Jeunesse» qui envoûtent Le film du Chinois Wang Bing dure trois heures et demie et c’est ce qu’on a vu de mieux pour le moment en compétition. Pascal Gavillet

Dans «Jeunesse», le quotidien d’ateliers de textiles en Chine. DR

Trois heures trente sinon rien. Wang bing n’a pas l’habitude de réaliser des courts-métrages, tout le monde le sait ici. Son précédent film, «Les âmes mortes», durait pratiquement neuf heures. Avec «Jeunesse», il brigue pour la première fois la compétition cannoise. Ce documentaire se déroule à Zhili, à environ 150 kilomètres de Shanghaï, dans une ville entièrement consacrée à la confection textile. C’est là que des milliers de jeunes, de toutes les régions rurales, viennent travailler. Litanie du travail à la chaîne dans les ateliers de couture, de ces pièces de tissu qu’on ouvrage par centaines, moments de détente dans les dortoirs d’une cité sans âme et grise comme la pierre.

Les séquences s’enchaînent et alternent. Cela justifie-t-il la durée? Pleinement. Car au bout d’un moment, d’un temps d’acclimatation, on se glisse dans cet environnement, on s’y immerge à notre tour, en phase avec tous ces jeunes largués dans une vie qui leur entrouvre quand même des perspectives d’avenir. En deux jours de festival, c’est ce qu’on a vu de mieux en compétition.

«Le retour»

Car le très attendu et a priori polémique nouveau film de Catherine Corsini, «Le retour», n’a pas suscité de réactions folles. Ce retour, c’est celui d’une mère et de ses deux filles en Corse, où elles doivent s’occuper des enfants d’une famille aisée, dans un coin où elles ont vécu un drame il y a quinze ans. Le récit va catalyser la prise de conscience d’une identité sexuelle, sous couvert de différentes expériences, tout en évoquant la découverte d’un secret familial expliquant aussi le présent. Mais les personnages ne suscitent pas l’empathie, la mise en scène demeure assez quelconque, et le film ne raconte au final pas grand-chose. À se demander pourquoi sa sélection cannoise a été précédée de tant de prudence, et si Thierry Frémaux avait vraiment des raisons esthétiques de le sélectionner. On demeure perplexe.

Toutes proportions gardées, le nouveau film de Hirokazu Kore-eda déçoit lui aussi. «Monster», qui débute comme le portrait d’un ado perturbé que sa mère cherche à recadrer, avant de se complexifier (inutilement) et de dévier vers d’autres thèmes, manque d’audace là où il devrait en contenir. La prudence de Kore-eda, sa réalisation de bon élève appliqué, finit par lasser.

«Le règne animal»

Enfin, laissons le meilleur pour la fin avec «Le règne animal» de Thomas Cailley, parabole sur l’évolution dont le seul «défaut» est de ne pas être en concours, puisqu’il a fait l’ouverture de la section «Un certain regard». Dans cette histoire de mutations génétiques qui brasse large au niveau thématique, l’auteur prend garde de ne pas tenter d’expliquer son allégorie autarcique, ceci dans un monde régi par ses propres règles. Paul Kircher, qu’on avait découvert dans «Le Lycéen» de Christophe Honoré est royal, le résultat grandiose et déroutant. On ignore si le film a été acquis par un distributeur suisse, mais si ceux-ci font leur travail, cela ne saurait tarder.

