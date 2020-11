À cause de la crise, le taux d’aide sociale reprend l’ascenseur

Directeur général de la cohésion sociale, Fabrice Ghelfi se prépare à une hausse des demandes d’aide sociale. Il vise, à terme, une approche plus généraliste pour les usagers et moins stigmatisante.

Après le cri d’alarme, fin octobre, de Caritas et du Centre social protestant, le directeur général de la cohésion sociale, Fabrice Ghelfi, s’exprime sur le rôle de l’État face aux situations de détresse. Ses services s’apprêtent à affronter une autre vague: celle de la crise économique.

Constatez-vous une augmentation des demandes d’aide sociale?

Globalement, non. Il y a des régions du canton où les chiffres du revenu d’insertion (ndlr: RI) montent, comme dans le Chablais, et d’autres, comme sur la Côte, où ils baissent. En moyenne, nous sommes au niveau de 2019. Sans la pandémie, nous aurions dû avoir une baisse, suivant la tendance d’environ 2% de moins par an depuis 2017.