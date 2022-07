Ma vie d’informaticien – «À ce jour, nous sommes les rois du monde!» À Porrentruy, durant deux jours, j’ai enfilé le polo violet de la PME Solution informatique. Une immersion dans le monde des geeks qui peine à trouver de bons éléments. Sébastien Jubin

Durant 48h, les employés de Solution informatique m’ont fait découvrir leur quotidien. Yvain Genevay / Tamedia

Jour J, 7h50 «On commence par un café?» Kewin, directeur technique et commercial de l’entreprise bruntrutaine, me réserve un accueil bienveillant. Petite visite dans ce lieu qui emploie une vingtaine de personnes, des garçons trentenaires. L’horaire est libre mais les employés timbrent via une application. Actuellement, Solution informatique est à la recherche de trois nouvelles recrues pour la rentrée.