Les mystères du Covid-19 – «À ce jour, on n’a trouvé aucun cas de personne réinfectée» L’infectiologue Valérie D’Acremont fait sur le point sur les connaissances et les interrogations en matière d’immunité engendrée par le virus. Marie Nicollier

En attendant que tous les mystères du coronavirus soient percés à jour, mieux vaut maintenir ses distances. KEYSTONE

Est-on protégé contre le Covid-19 si on l’a déjà attrapé? Et combien de temps? La question agite toujours le monde scientifique. Le point avec la prof. Valérie D’Acremont, infectiologue et cheffe du secteur santé numérique et globale à Unisanté (Lausanne).