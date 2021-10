Dérèglement climatique – À cette vitesse, les maisons seront propres dans un siècle La rénovation énergétique des bâtiments permettrait d’économiser 25% des émissions de CO₂. Mais en pratique, c’est un véritable calvaire. Julien Wicky

On estime à 1,5 million le nombre de maisons et d’immeubles qu’il faudrait rénover Elena Elisseeva/Shutterstock.

C’est l’histoire dramatique de l’urgence qui peut attendre. Alors que les appels à accélérer la transition énergétique pour faire face au dérèglement climatique se multiplient, la Suisse avance au rythme de l’escargot en matière d’assainissement énergétique. En chiffres, le défi est immense: plus de la moitié des bâtiments construits en Suisse ont plus de 40 ans et sont de véritables gouffres d’énergies fossiles.

L’immobilier dévore 40% de l’énergie en Suisse et est responsable d’un quart des émissions de gaz à effet de serre. On estime à 1,5 million le nombre de maisons et d’immeubles qu’il faudrait rénover. Mais avec un rythme de 1% par année, on en a pour un siècle. Pour tenir les objectifs climatiques que la Suisse s’est fixés, il faudrait multiplier ce rythme par cinq ou six. Mais comme souvent, la théorie se heurte à la pratique.