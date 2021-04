Voyager autrement – À chacun son camping-car Vous aimez partir en vacances à deux ou en famille? En baroudeur ou alors avec un certain confort? Il existe des camping-cars adaptés à chacun et pour presque tous les budgets, neufs ou d’occasion. Tour d’horizon des différents véhicules. Artur K. Vogel, TravelContent (adaptation Isabelle Jaccaud)

En 2020, 6005 de ces véhicules ont été vendus, soit 26% de plus qu ’ en 2019, qui était déjà une année record. DR

Les ventes de camping-cars battent tous les records: selon l’association professionnelle auto-suisse, 6005 de ces véhicules ont été vendus en 2020, soit 26% de plus qu’en 2019, qui était déjà une année record.

Le boom peut s’expliquer en partie par le Covid: le camping-car permet de voyager tout en respectant la distanciation sociale, d’autant plus s’il est équipé de sanitaires. Autre avantage: «Vous êtes responsable de votre propre protection et ne dépendez pas des autres comme c’est le cas dans un bus, un train ou un avion», déclare Christoph Hostettler, président de caravaningsuisse, l’association suisse des commerces de caravanes.

Pour Olivier Grützner, responsable de Tourisme & Loisirs au TCS, plus grand fournisseur suisse de terrains de camping, «de plus en plus de personnes aspirent à la liberté, à l’individualité et à la proximité de la nature». Il s’attend à un bon taux d’occupation des campings en 2021 également.

Le petiot

DR

Le mini-camping-car (par exemple VW Caddy, Citroën Berlingo, Renault Kangoo) peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Avec deux couchages, un coin cuisine escamotable, mais pas de WC, ni de douche. Prix: dès 30 000 fr., voire 15 000 fr. pour une occasion.

Le compact

DR

C’est à Wolfsburg en Allemagne que l’histoire du bus-camping a débuté en 1950, avec la construction du mythique bus VW qui s’est vendu à plus de 13 millions d’unités à ce jour. Autres marques: Citroën, Fiat, Mercedes, Peugeot, Renault et Toyota. Des dimensions extérieures réduites, une cuisinière, un lavabo, une glacière, mais pas de sanitaires. Désavantage: les manipulations pour le transformer entre la conduite et le camping. Prix: dès 60 000 fr., occasions dès 40 000 fr.

Le préféré

DR

Un peu plus volumineux, le van mesure 5,5 à 6,5 m de long et 2,6 à 3 m de haut. Parmi les marques, Mercedes, VW, Citroën, le modèle Fiat Ducato est le chouchou. Avantages du van: les sanitaires et la position debout possible dans le véhicule. Grâce à l’isolation et au chauffage, utilisable toute l’année. Plutôt exigu pour une famille. Prix: dès 55 000 fr.

Le familial

DR

Le camping-car capucine se reconnaît à la partie avant située au-dessus du conducteur, contenant un grand lit. Avec six places, il est parfait pour une famille: avec douche, WC, cuisine, et beaucoup d’espaces de rangement. Jusqu’à 3,5 tonnes, il peut être conduit avec le permis de conduire B; plus lourd, il faut le C1. Prix: dès 60 000 Fr.

Le baroudeur

DR

Le pick-up avec cabine amovible est pratique si l’on veut utiliser la voiture sans cabine pour le travail. La plupart (par ex. Toyota Hilux, VW Amarok, Ford Ranger) ont quatre roues motrices. Dans la cellule du pick-up, confort de base. Prix: Tischer ou Nordstar jusqu’à 50 000 fr. ; le pick-up de base dès 35 000 fr., occasions dès 20 000 fr.

Le plaisant

DR

Aérodynamique, le camping-car profilé peut être conduit avec un permis de conduire B. Plutôt spacieux, il a un très grand coffre pour les vélos. Selon le TCS, ce modèle est apprécié des couples de plus de 50 ans, mais peut accueillir 3-4 personnes. Prix: dès 60 000 fr.

Le spacieux

DR

Long de 6 m, le camping-car intégral, de marque Hymer, Carthago, Weinsberg ou Bürstner, est très spacieux. Au-dessus de la cabine du conducteur, il y a un lit élévateur abaissable, et donc quatre places de couchage standard. Prix: dès 70 000 fr.

Le palace

DR

Un «liner» est un très grand camping-car égal ou supérieur à 7,5 tonnes, comme ceux de Morelo, Concorde ou Phoenix. Dans ce yacht de luxe pour la route (souvent avec garage intégré pour une petite voiture), tout est possible: cuisine luxueuse, bain à remous, sols en marbre. Nécessite un permis de conduire pour camion. Prix: dès 200 000 fr.

Pense-bête pour débuter: Afficher plus Combien de personnes devraient pouvoir voyager et dormir (confortablement)?

Ai-je besoin du véhicule uniquement en été ou toute l’année?

Doit-il servir à d’autres fins que le camping?

Doit-il être adapté à une utilisation hors route?

Puis-je conduire le véhicule avec mon permis de conduire (max. 3,5 tonnes), ou ai-je besoin d’un permis de conduire pour camion?

Quel est mon budget?

Le véhicule que je recherche est-il disponible en tant que véhicule d’occasion? (De nombreuses sociétés de location proposent des véhicules semestriels et annuels bien entretenus à la vente). Si vous louez un camping-car, vous devez d’abord vous entraîner à la conduite dans un environnement protégé. Si vous achetez, il est conseillé de suivre un cours de conduite au TCS Training & Events. Les véhicules de plus grande taille, jusqu’à 3,5 t, peuvent être conduits avec un permis de conduire B, mais ils ne peuvent être comparés au comportement de conduite d’une voiture particulière. Cours pour camping-cars jusqu’à 3,5 t.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.