Original et local – À Charmey, un restaurant éphémère qui régale L’Hôtel Cailler, fermé pour travaux, propose une adresse provisoire axée sur le local et invite des chefs. David Moginier

Rafael Rodriguez, de l’Abbaye de Montheron, et Nicolas Darnauguilhem, de la Pinte des Mossettes, réunis pour un soir. DR

En ces temps troublés où les hôtels font le plein de clients gourmands, l’Hôtel Cailler, à Charmey, est en travaux jusqu’à fin avril. Mais cela n’a pas empêché Jean-Marc Dedeyne et Joselina Carvalheiro d’imaginer un restaurant éphémère dans la résidence Le Sapin, qui appartient à l’hôtel. Le principe de cet Alpestre, ouvert jusqu’au 25 avril, est de proposer un menu bistronomique de sept plats basés sur des produits locaux. Le menu change chaque semaine et il faut bien évidemment dormir sur place pour pouvoir en profiter, ou le retirer après commande pour le déguster à la maison. C’est ouvert du mardi au samedi soir, et le dimanche midi.

En plus, l’adresse a monté un projet baptisé Poïèsis, qui voit les chefs de deux restaurants suisses concocter un menu à six plats pour un soir donné. Et cela dans une gastronomie durable et responsable. Ce mercredi 7 avril, le Carvi Noir, à La Chaux-de-Fonds, rencontrait Markus Frehner, du Gamper, à Zurich, mais c’est complet. Et mercredi 14 avril, Rafael Rodriguez, de l’Abbaye de Montheron (16/20 au «Gault&Millau»), va cuisiner avec Nicolas Darnauguilhem, qui a repris la Pinte des Mossettes, à Cerniat. À suivre.

