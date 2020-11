Aménagement du territoire – À Chexbres, trois parcelles à bâtir resteront en vignes Des oppositions, des changements de lois et d’acquéreurs et des erreurs ont empêché la Commune de Lavaux de vendre une parcelle communale plantée en vignes et d’empocher plus de 7 millions. Cécile Collet

Les parcelles de quelque 5000 m 2 sont situées dans une zone villas au bout du chemin Auguste-Piccard, avec une vue imprenable sur le lac et les vignes. Odile Meylan

L’histoire ressemble à un long serpent de mer. Depuis huit ans, Chexbres tente vainement de vendre des parcelles constructibles plantées en vignes tout à l’est du village, dans le périmètre de protection de Lavaux. Butin espéré: plus de 7 millions de francs pour les caisses communales. La course d’obstacles de la Municipalité, semée d’oppositions, de changements de loi et de petites erreurs, s’est arrêtée cet été, après un chassé-croisé dantesque entre Canton et Commune.

«Les recours sont le jeu normal, mais délivrer un permis de construire sur une zone réservée, c’est assez unique!» Pierre Imhof, directeur général de la DGTL

En bref, la Municipalité a donné le feu vert pour une construction sur un terrain que la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) venait de colloquer en zone réservée cantonale, soit à dézoner en priorité par la Commune surdimensionnée. «C’est un cas rare! Les recours sont le jeu normal, mais délivrer un permis de construire sur une zone réservée, c’est assez unique!» témoigne, incrédule, Pierre Imhof, directeur général de la DGTL. «En fait, ça s’est croisé dans tous les sens!» justifie l’avocat de Chexbres, Philippe Vogel. «La zone de réserve, on n’en connaissait pas les spécificités techniques, ajoute Bertrand Kolb, municipal de l’Urbanisme et des Constructions. Le permis a certes été délivré, mais sur une erreur de nos services.»

Incompréhension et procédures

Les détails de l’affaire sont piquants. Et illustrent bien l’incompréhension qui règne entre les instances communales, parfois peu au clair sur les procédures, et cantonales, qui jouent leur rôle de surveillance, notamment dans le cadre de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Mais aussi la difficulté de ménager la protection de Lavaux et les intérêts des propriétaires, qu’ils soient privés ou publics.

Il faut sortir le calendrier et la loupe pour y comprendre quelque chose. En juin 2012, le Conseil communal de Chexbres décide de vendre des parcelles sises au chemin Auguste-Piccard, avec vue imprenable sur le lac, au plus offrant, avec un prix plancher de 1400 fr./m2. Un promettant acquéreur est trouvé et un permis de construire est délivré par la Commune pour quatre villas mitoyennes haut de gamme. Mais un recours de l’association Sauver Lavaux fait capoter le projet: le tribunal annule le permis de construire en avril 2014, pour cause de non-respect de la hauteur réglementaire.

Fin 2015, un nouveau projet est déposé. Nouveau recours de Sauver Lavaux. Entre-temps, la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire est entrée en vigueur: de nombreuses Communes sont surdimensionnées et doivent dézoner; ce serait le cas de Chexbres, qui devrait commencer en priorité par ces parcelles situées dans le périmètre de protection de Lavaux, estime l’association. La Cour de droit administratif et public (CDAP) lui donne tort et valide le permis en décembre 2017.

Mais c’en est trop pour le promettant acquéreur, qui renonce en janvier 2018. «Nous avons hésité à lui faire un procès, mais c’était à coup sûr des années de procédure», indique l’avocat Philippe Vogel. C’est aussi à ce moment-là que le Plan directeur cantonal établit le surdimensionnement des zones à bâtir communales; Chexbres est en effet concernée. Mais un échange de terrain avec sa voisine Puidoux pourrait la tirer d’affaire, apprend la Municipalité. La solution est donc de vendre le projet et le permis – prolongé jusqu’à fin 2020 – à quelqu’un d’autre.

«Le premier permis nous donne l’autorisation de construire et on nous interdit de déposer un nouveau projet, donc de construire?» Bertrand Kolb, municipal de l’Urbanisme et des Constructions à Chexbres

C’est le cas début 2020, mais avec un projet différent. C’est là que les avis divergent. «Le premier permis nous donne l’autorisation de construire, reconnue par la CDAP. Et là on nous interdit de déposer un nouveau projet, donc de construire? enrage Bertrand Kolb. Demain, on pourrait commencer les travaux prévus initialement!» Vraiment? «Commencer le chantier serait contraire à toutes les lois: à l’extrême, le propriétaire pourrait devoir remettre le terrain en état, avec le risque financier que cela comporte, répond Pierre Imhof. Dans cette affaire, la Commune a un double rôle. Celui d’autorité et de propriétaire. Elle doit évidemment veiller à bien les distinguer.»

«Pas des cow-boys»

Syndic de Chexbres, Jean-Michel Conne répond: «On s’est débattus pour des privés aussi! Mais là il s’agit d’argent public, et l’impact économique pour la Commune est considérable. Il y a une question de proportionnalité dans la prise de décision cantonale.» Quant à l’attitude frondeuse de la Commune envers le Canton? «Nous ne sommes pas des cow-boys, jure-t-il. Mais on essaie de tirer dans une cible qui n’arrête pas de bouger! On ne sait plus quoi faire. La DGTL devrait faciliter le travail des Communes et non l’inverse.»

La zone réservée comporte un effet suspensif de cinq ans, prolongeable de trois. Il devrait y avoir encore plusieurs vendanges au chemin Auguste-Piccard.