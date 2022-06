Tournoi international à Lausanne – A cinq contre cinq, le hockey sur gazon s’offre une révolution Samedi et dimanche, une version revisitée de ce sport, plus urbaine et plus dynamique sera en démonstration à la place de la Navigation, à Ouchy. À découvrir gratuitement. Pierre-Alain Schlosser

Les équipes de Suisses féminine et masculine seront en lice, samedi et dimanche à la place de la Navigation. FW

Plus urbain, plus rapide, plus spectaculaire et plus dynamique: le hockey sur gazon vit une révolution. Samedi et dimanche, la fédération mondiale (FIH), dont le siège se trouve à Lausanne, organise le premier tournoi international de Hockey5s (prononcez hocki faïvz). Une occasion d’en mettre plein la vue à Ouchy, avec deux tournois (féminin et masculin).