Escapade de Noël 3/3 – À Cogne, Noël rime avec musique, folklore et douceurs Les villageois de la vallée valdôtaine attendent la fin de l’année avec impatience pour sortir leurs tambourins et célébrer leurs traditions. Rebecca Mosimann

Cogne et ses villages abritent 1500 habitants à l’année. Chacun participe aux festivités de fin d’année. P.Rey

En ce début décembre, le froid pique le nez tandis que la neige habille de son élégant manteau le massif du Grand Paradis qui se détache au loin sur un ciel bleu sans nuage. Sur les immenses prés de Saint-Ours, les canons à neige tournent à plein régime pour préparer les futures pistes de ski de fond avant l’arrivée des touristes attendus en fin d’année. Nous sommes à Cogne, charmant chef-lieu bilingue italien français de la Vallée d’Aoste perché à 1544 mètres d’altitude et relié à quatre autres villages. Nourri de nombreuses traditions ancestrales, ce petit coin de vallée bouillonne derrière les murs de ses maisons et hôtels familiaux où l’on se prépare à faire vivre Noël à la façon valdôtaine, pour le plaisir des yeux, des oreilles et du ventre.