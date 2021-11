Vaccins contre le Covid-19 – À combien de rappels faut-il s’attendre? Trois experts donnent leur avis, parfois divergent, sur la généralisation de la troisième dose et les scénarios à long terme. Marie Nicollier

Grande inconnue: la durée de la persistance de l’immunité après la troisième dose. KEYSTONE/Michael Buholzer

Les personnes vaccinées doivent-elles s’attendre à des rappels tous les trois, six mois, un an? L’incertitude règne, faute de données suffisantes. Commençons par l’indication de la troisième dose, réservées à ce stade, en terre vaudoise, aux 65 ans et plus. L’OFSP et la Commission fédérale pour les vaccinations ont annoncé vendredi dernier la recommander dès 16 ans, au plus tôt six mois après la 2e injection. Plusieurs cantons ont déjà annoncé un élargissement de l’éligibilité.

Le professeur Blaise Genton (Unisanté), responsable de la campagne vaudoise de vaccination. LMS

«La 3e dose est très raisonnable et justifiée pour la population de 65 ans et plus et les personnes qui ont des maladies chroniques, indique le Pr Blaise Genton (Unisanté), responsable médical de la campagne vaudoise de vaccination. Cette population, même doublement vaccinée, peut être à risque d’avoir un Covid sévère. Ce sont eux que l’on voit aux soins intensifs, en dehors des personnes non vaccinées (ces dernières représentent 9 cas sur 10 environ). Les personnes âgées répondent un peu moins au vaccin et la protection diminue plus vite chez eux.»