Le coup de fourchette – À Corseaux, l’Hôtellerie de Châtonneyre unit l’Europe et l’Asie L’établissement cinquantenaire attire une clientèle indigène et touristique qui apprécie sa cuisine bistronomique. La rédaction

Le chef de cuisine Eugen Ligonnet aux côtés d’Inès Weber, assistante de direction, adore prendre des ingrédients d’ici pour les concocter à la mode asiatique ou méditerranéenne. Chantal Dervey

Une carte ultra-saisonnière. Tel est le défi que s’est assigné le chef Eugen Ligonnet. Et c’est plutôt réussi. La carte ne donne pas dans la démesure, mais dans l’efficacité et le bon goût. Il en va de même pour le cadre, sobre, aéré et aux lignes épurées.