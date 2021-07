Solidarité dans le sport – À Cossonay, l’intégration se fait grâce au cricket Le club de 1re division a accueilli Mumtaz Ahmadzai, un jeune migrant afghan qui a reçu le soutien de toute l’équipe. Pierre-Alain Schlosser

Mumtaz Ahmadzai, réfugié afghan, joue sa 3 e saison au Cossonay Cricket Club, où il y a trouvé une seconde famille. VANESSA CARDOSO

C’est l’histoire d’une intégration réussie. Il y a un peu plus de cinq ans, Mumtaz Ahmadzai a fui l’Afghanistan. Le jeune homme n’a alors pas encore fêté son 16e anniversaire. S’il était resté, il aurait dû rejoindre les rangs des Talibans ou de l’armée. Une situation qu’il n’a jamais envisagée. Alors, il a quitté famille et amis pour aller chercher un avenir meilleur. «À cause de la guerre et des bombardements, nous vivions dans la peur. J’ai quitté mon pays tout seul, ma famille est restée là-bas. Je téléphone de temps en temps à mes proches quand la ligne le permet. Je sais qu’ils vont bien», raconte-t-il.