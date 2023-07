Vandalismes en série – À court de vélos, PubliBike doit fermer une partie de son réseau Près de 75% de la flotte en libre-service est indisponible. Une hécatombe inédite en Suisse. La société se donne deux semaines pour cicatriser. Thibault Nieuwe Weme

À Lausanne, une vague de déprédations menace l’entreprise PubliBike et son parc à vélos en libre-service. Florian Cella/24 heures

PubliBike doit courber l’échine face aux saboteurs à Lausanne. Depuis quelques semaines, son parc à vélos en libre-service est mis à mal par la multiplication des actions de vandalisme. Fin juin, 35% de la flotte était impactée. Deux semaines plus tard, l’hémorragie a encore nettement empiré: 400 des 557 vélos du réseau sont à l’infirmerie, quand ils n’ont pas carrément disparu de la circulation. Il ne reste donc que 150 vélos en service, soit un peu plus d’un quart du contingent.

Impossible pour PubliBike de faire tourner le service avec une flotte décimée de la sorte. Alors qu’elle souhaitait éviter ce scénario il y a deux semaines, la société n’a pas eu d’autre choix que «de fermer partiellement une partie du réseau pendant deux semaines, à compter d’aujourd’hui», annonce-t-elle vendredi matin. Neuf stations sur les 53 de la région, dont celles de la Riponne, d’Ouchy et de Chauderon, sont donc «temporairement indisponibles».

«Cette action a pour but de permettre à notre équipe de maintenance de concentrer ses efforts pour remettre à niveau la flotte et garantir à nouveau un service complet et de qualité à l’ensemble de nos clients», poursuit le communiqué. CEO de PubliBike, Markus Bacher précise, après de douloureux calculs, que cette décision doit éviter que certaines stations ne se retrouvent «qu’avec un ou deux vélos», voire aucun.

À noter pour les usagers qu’il est uniquement possible d’emprunter et de rendre des vélos à une station active. «Tout vélo ramené à une station hors-service (signalée par une bâche) sera facturé et aucun remboursement ne pourra être demandé», prévient PubliBike.



Lausanne la terrible

La situation interloque le CEO, qui n’a jamais eu à gérer de vagues de déprédations de cette ampleur dans les autres grandes villes suisses. «Nous n’avons eu ce problème ni à Berne, ni à Zürich, ni à Bâle», soupire-t-il. Les vandales lausannois seraient les plus hargneux. Comment l’expliquer? «Très bonne question. Nous n’en avons malheureusement aucune idée. Est-ce un gang? Des individus isolés? La police parvient parfois à attraper quelqu’un en flagrant délit, mais cela ne permet pas de comprendre le nœud du problème.»

Ce qui déroute également Markus Bacher, c’est qu’aucune station ne semble particulièrement visée. «Nous retrouvons des vélos sabotés sur l’ensemble du réseau», qui court d’Épalinges à Tolochenaz. Les petites reines endommagées sont envoyées à l’atelier de Lonay, rapidement saturé. «Nous avons commencé à envoyer des vélos se faire réparer à Berne», confie le directeur.

En attendant que la flotte se régénère, il regrette que les «bons usagers» soient pris en otage par les incivilités des autres. «Nous sommes tristes d’en arriver là. Cela pénalise les gens qui aimeraient utiliser les vélos. Surtout que les casseurs n’en tirent aucun bénéfice, car un vélo au cadenas fracassé ne roule souvent pas correctement.»

Spectre d’une fermeture totale

Financièrement, comment l’entreprise tient-elle le coup? «Notre assurance est heureuse, car cela va augmenter les frais. Mais de notre côté, si cela ne s’améliore pas, cela risque de devenir compliqué, admet Markus Bacher. Nous avons des discussions avec nos partenaires, qui n’ont plus assez de vélos pour leurs employés… Ils ne sont pas encore partis, mais si cela continue à ce rythme, certains commenceront peut-être à se poser des questions.»

Et si les véhicules retournés sur le circuit continuent de subir les humeurs des vandales? Le CEO n’exclut pas une fermeture totale du réseau pendant plusieurs mois. «Si cela continue, il le faudra peut-être bien pour calmer la situation.» La solution avait déjà été privilégiée au début de la pandémie, alors même que les dégâts étaient moins importants qu’aujourd’hui (deux tiers de la flotte avaient été endommagés).

