Golf – A Crans, le Genevois de Sousa verra le week-end pour la première fois Au lendemain d’un premier tour délicat (+3), Raphaël de Sousa a brillamment réagi vendredi avec une carte de 66 (-4) qui le place du bon côté du cut pour la première fois en treize participations à l’European Masters. Jérôme Reynard

R aphaël de Sousa, forcément satisfait de son deuxième tour à Crans-Montana. KEYSTONE

Raphaël de Sousa a de belles ressources. Après un premier tour délicat (+3), qui laissait craindre un nouveau cut manqué pour lui à l’Omega European Masters, le Genevois a brillamment réagi vendredi en rendant une carte de 66 (-4) qui le place parmi les 73 qualifiés pour le week-end. Cela, pour la première fois de sa carrière à Crans-Montana, après douze tentatives ratées.

«Je savais que j’avais les moyens de remonter au classement» Raphaël de Sousa

Le joueur de 38 ans a vécu un début de journée de rêve, marqué par six birdies (-1) - au 4, au 9, au 12, au 14, au 15 et au 16 - et dix pars sur ses seize premiers trous. Avant de concéder un double bogey (+2) au 17, entamé par un coup de départ égaré. «Peut-être que mes trois birdies d’affilée, le troisième sur une approche rentrée au 16, m’ont excité et m’ont légèrement sorti de ma ligne de conduite, analysait-il après son parcours. Toujours est-il que j’ai quitté le green du 17 en me disant que ce double bogey (+1) compensait mon improbable birdie du 16.»

Solide au putting

Derrière, Raphaël de Sousa a pu conclure son deuxième tour sur un par au 18, en rentrant un solide dernier putt d’un mètre environ. «C’est ce qui a fait la différence avec la journée de jeudi, durant laquelle j’avais raté pas mal d’occasions sur les greens, expliquait le Genevois. Là, j’ai mis quasi tous les putts qu’il fallait mettre. Malgré l’accident du 17, ça a été le meilleur tour que j’ai joué dans ma carrière à l’European Masters, que ce soit au niveau du score, du jeu ou de l’attitude. Je suis resté dans ma bulle, concentré, du début à la fin. Je savais que j’avais les moyens de remonter au classement. Ce cut, sur ce qui est peut-être mon dernier Open de Crans, c’est un soulagement. Maintenant, on va profiter.»

Ronan Kleu aussi

Il ne sera pas le seul Suisse à le faire. L’amateur zurichois Ronan Kleu (-2) sera aussi du week-end, sur le Haut-Plateau. Cela, alors qu’aucun représentant helvétique n’y était parvenu depuis 2017 et que le top 5 national est absent cette semaine en Valais, car en partie engagé sur un gros tournoi du Challenge Tour (2e division).

Pour les autres Suisses en lice à Crans - Cédric Gugler (amateur, +5), Mathias Eggenberger (+7), le Zermattois Max Schliesing (amateur, +12) et Mauro Gilardi (amateur, +18) -, l’European Masters 2021 est en revanche terminé. Idem pour le vainqueur de l’édition 2015, l’Anglais Danny Willett, éliminé de marque.

Tout devant, c’est désormais le Sud-Africain Dean Burmester qui mène le bal (-11 au total), avec un coup d’avance sur un duo composé de l’Anglais Andy Sullivan et du Belge Thomas Detry (-10). Leader après avoir rendu une carte record dans l’histoire du tournoi jeudi (-10), l’Anglais James Morrison n’a pas tenu la cadence lors du deuxième tour (+4).

