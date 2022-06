Défense du nid et des petits – À Cudrefin, une buse attaque un coureur et le blesse à la tête Le rapace a pris pour cible Bertrand Surdez, président du Conseil communal, alors qu’il faisait son jogging dans un bois. Sébastien Galliker

Selon la station ornithologique de Sempach, une douzaine de cas d’attaque de buse variable sont dénombrés chaque année en Suisse. KEYSTONE

«Courir, c’est dangereux!» Telle est la conclusion que Bertrand Surdez a postée sur le réseau social Facebook, mercredi, peu après la mésaventure qu’il a vécue durant son jogging. Pris pour cible par une buse, qui défendait probablement son nid et ses petits, le président du Conseil communal de Cudrefin, aux confins du canton de Vaud, s’en tire avec six beaux trous dans la tête et une bosse. Quatre d’un côté et deux de l’autre, où la serre a été moins efficace. Heureusement, il a évité les points de suture, a-t-il rassuré sur son post, partagé des dizaines de fois.