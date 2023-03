Spectacle – À Cully, un major Davel bien vivant se propose au public Avec «Le mystère Davel», Nathalie Pfeiffer a voulu un spectacle populaire, sur le lieu de l’histoire. Un jeune activiste et un vieux Vaudois s’y rencontrent. Jérôme Cachin Texte

Dans «Le mystère Davel», le major fait un enfant à la Belle inconnue. Florian Cella/24 heures… VQH

«Nous ne parlerons pas de l’arrestation, du procès et de la mort du major Davel, pas du tout!» prévient Nathalie Pfeiffer, auteure et metteuse en scène du «Mystère Davel», qui se jouera du 23 août au 3 septembre à Cully. Mais alors de quoi parlera ce «spectacle commémoratif», comme le qualifie la production? «De sa vie, du Davel de 20 ans, qui parle, qui pense, qui vibre, nous verrons aussi le Davel soldat, très affecté d’avoir tué inutilement», poursuit la comédienne établie à Cully.

Le fil rouge de ce spectacle de deux heures et quart, c’est la rencontre entre un jeune activiste qui se cherche, venu manifester sur la place d’Armes de Cully, et un bon vieux Vaudois râleur, qui s’y rince le gosier: ça tombe bien, c’est là que se joue le spectacle, et c’est là aussi que le major Davel a réuni ses hommes avant de partir à Lausanne pour sa tentative de renversement du régime en 1723. Le jeune Sylvestre (le rappeur Senar) écoute donc le vieux Philippe Bugnon (Laurent Flutsch) lui parler de Davel, qu’il n’aime pas trop. Causera-t-on aussi de désobéissance civile?

Boucle historique

L’histoire commence et finit en 2023. Dans cette boucle, les épisodes foisonnent. La rencontre entre Frédéric-César de la Harpe et Juste Olivier, qui font de Davel le héros cantonal. Le bicentenaire, à Cully aussi, en 1923. Ramuz, invité lui aussi à écrire sur le héros au XXe siècle. En tout, une soixantaine de personnages se succèdent.

«Le théâtre doit ouvrir sur la fantaisie, il doit être bondissant, irrationnel et surprenant», ambitionne Nathalie Pfeiffer. L’histoire de Davel présente des lacunes. Elle choisit d’en combler certaines. Aucune descendance du major célibataire n’a été trouvée. La femme de théâtre en fait un père. Après une nuit d’amour, la Belle inconnue portera l’enfant. «On peut imaginer que cet enfant existe, car au XVIIIe siècle, il y a énormément d’enfants hors mariage», glisse l’auteure. Le spectacle «Le mystère Davel» portera-t-il encore bien son nom une fois qu’on l’aura vu? Le rap final de Sylvestre pourrait livrer la clé, suggère-t-elle.

Après l’opéra «Davel» début février, «Le mystère Davel» est la deuxième création scénique de l’année Davel. Elle se veut plus populaire. Cette fois, le jeu est en plein air. La participation villageoise y est essentielle, aux côtés des professionnels des planches. La production cherche encore quelques cavaliers avec leurs chevaux, et des rôles de pompiers dans un camion historique.

«Le mystère Davel», de Nathalie Pfeiffer. Du 23 août au 3 septembre. Musique de Stéphane Blok. Réservations: monbillet.ch (dès le 1er avril).

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

