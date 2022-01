L’occasion était trop belle. Ce lundi, jour d’ouverture du Forum économique mondial de Davos (WEF), qui se tient une fois de plus en mode virtuel pour cause d’Omicron, c’était au président Xi Jinping que revenait l’honneur de prononcer le premier discours de la journée.

L’homme fort de Pékin, qui appelle à une plus grande coopération mondiale contre la crise sanitaire, a consacré tout le début de son allocution vidéo à la pandémie. «La confiance et la solidarité sont les seules voies à suivre pour vaincre le Covid-19. Toute tentative de faire obstacle ou d’attribuer des responsabilités aux autres ne pourra que retarder l’opportunité et compromettre l’objectif essentiel», a-t-il déclaré. Une attaque à peine voilée contre Washington qui accuse la Chine de dissimuler des «informations cruciales sur les origines de la pandémie». Ce que démentent formellement les autorités chinoises.