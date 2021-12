Éditorial - À droite toute, mais laquelle?

Qui a dit: «Ma référence, c’est Jeanne d’Arc, elle incarne une France debout qui résiste à l’envahisseur»? Marine Le Pen? Éric Zemmour? Non, Valérie Pécresse, qui récupère la bergère de Lorraine pour signifier aux électeurs de la droite patriote qu’elle «saura être une cheffe de guerre si notre France est menacée». Par qui? «L’immigration qui a un lien avec la montée de la violence et de la délinquance.» Immigration et insécurité, deux thèmes phares de son programme, qui permettent à Valérie Pécresse de ratisser large, elle qui a durci son discours tout en cultivant une image modérée. Au risque de brouiller son message. Entre la carte «femme» – symbole de modernité visant un électorat progressiste – et celle de la «dame de faire» – référence à la très conservatrice Margaret Thatcher –, Valérie Pécresse louvoie. Elle n’est pas la seule.

Qui arbore sur son logo de campagne un rameau d’olivier? Le Vert Yannick Jadot? La socialiste Anne Hidalgo? Non. Éric Zemmour, en référence à son patronyme qui signifie l’olive en berbère. Un curieux symbole de paix au service de la «reconquête». Car à qui est destinée sa «main tendue»? Aux électeurs LR et à ceux du Rassemblement National «qui voient leurs idées végéter». Éric Zemmour s’adresse à toute la droite, persuadé de pouvoir la rassembler après lui avoir imposé ses thèmes de campagne, «grand remplacement», «immigration de masse», «islamisation de la France». Rassembleur ou incendiaire, il devra choisir sa partition et prouver qu’il peut mener une campagne normale, malgré les violences qu’il déchaîne.

Avec Marine Le Pen, Zemmour et Pécresse se disputent les mêmes électeurs, parfois les mêmes thèmes. Les lignes sont brouillées entre la droite et l’extrême droite, les digues ont sauté. Mais peu importe pour cette droite hégémonique: en ce début de campagne, les six candidats de la gauche ne pèsent à eux seuls que 25% des voix dans les sondages.

Malika Nedir est cheffe de la rubrique Monde depuis 2019. Elle a travaillé auparavant à la RTS comme reporter, journaliste à la rubrique Internationale, correspondante à Paris et présentatrice du TJ. Elle est lauréate du Prix Jean Dumur en 2004. Plus d'infos @NedirMalika

