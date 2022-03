Football – À Echallens, Migjen Basha prépare déjà son après-carrière L’ancien joueur du LS et de Xamax devrait effectuer ce samedi ses débuts avec le pensionnaire de 1re Ligue, qu’il a rejoint à Noël. Avec, en tête, l’idée de se reconvertir entraîneur. Brice Cheneval

Le 1er juillet, lorsque son aventure à Xamax a officiellement pris fin, comment aurait réagi Migjen Basha si on lui avait dit qu’il effectuerait son retour à la compétition 8 mois plus tard en 1re Ligue, à l’occasion d’un Echallens - Meyrin? Il n’aurait pas hurlé de déception, mais il se serait certainement attendu à mieux.

L’ex-international albanais aux 35 sélections, apparu notamment à l’Euro 2016, était alors âgé de 34 ans mais prétendait rebondir plus haut, au vu de son pedigree et de sa condition physique honorable. «Je pense pouvoir encore jouer à un bon niveau pendant un an ou deux», assurait-il l’été dernier dans ces colonnes, tout en indiquant: «Je doute que ce soit en Suisse».

Il s’est finalement engagé à Noël dans l’ancien club de Lucien Favre et Ludovic Magnin, tout content d’accueillir un élément de son envergure. Actuellement 2e de 1re Ligue, Echallens reprend son championnat ce samedi à domicile contre Meyrin (16h). À cette occasion, Basha devrait endosser sa nouvelle tunique pour la première fois.

Un accord gagnant-gagnant

Que s’est-il passé entre-temps? Il a d’abord fallu digérer la frustration emmagasinée par son passage à Xamax. «Trop de choses n’allaient pas, raconte-t-il. L’année passée à Neuchâtel m’a plus fatiguée que n’importe quelle autre dans ma carrière.» D’autre part, Basha n’était pas prêt à sauter sur la première offre: «J’aurais pu aller dans des pays exotiques, mais j’ai déjà fait suffisamment bouger ma famille (ndlr: il a évolué dans 14 clubs et 4 pays). Le seul endroit où je voulais aller, c’était en Albanie.» Son souhait a failli être exaucé: «Je m’étais mis d’accord avec un club, tout était conclu, et j’apprends au dernier moment que le coach a changé d’avis…»

Refroidi par cette volte-face, le natif de Lausanne prend son temps et profite de sa famille. En parallèle, il se maintient en forme avec le FC Bavois puis Echallens, où il réside. Séduit, l’entraîneur challensois, John Dragani, lui propose un rôle hybride de joueur-adjoint au sein de son équipe. Les deux parties y trouvent leur compte: ce renfort d’expérience consolide l’ambition d’Echallens d’accéder à la Promotion League en fin de saison. Et, pour Basha, désireux de se reconvertir dans le coaching, c’est l’opportunité d’être accompagné dans cette nouvelle voie.

Déjà détenteur du diplôme B de l’UEFA, il souhaite obtenir le diplôme A et l’accord avec Echallens prévoit qu’il bénéficie du temps nécessaire pour réaliser cet objectif. «Dans l’idéal, j’aimerais devenir entraîneur adjoint ou entraîner une équipe de jeunes la saison prochaine», pose-t-il.

Rassurant sur sa forme physique

Toutefois, Migjen Basha n’a pas tiré un trait sur sa carrière de joueur. Même si sa priorité s’est déplacée ailleurs, il compte profiter de ces prochains mois - probablement ses derniers - pour faire grandir ses coéquipiers. En toute humilité: «J’ai envie d’être proche des jeunes, de les aider. Mais je ne veux prendre la place de personne. Il faut respecter ceux qui ont accompli du bon boulot au premier tour et ne pas perturber le bon équilibre du groupe. Moi, je suis là pour dépanner.»

Sa dernière apparition en match officiel remonte au 20 mai, soit quasiment 9 mois. Ce qui soulève une interrogation sur son état physique. «J’aurai besoin d’un peu de temps pour me remettre dans le rythme, mais je me suis maintenu en forme jusqu’à présent, balaye-t-il. En 1re Ligue, je serai dans les clous.»

Et alors que la «retraite» approche à grands pas, il aborde cette la question sans appréhension: «J’ai toujours été préparé à cette éventualité. Je pourrais repousser l’échéance mais je n’avais plus envie de me battre. Désormais, je bosse pour le futur. J’apprends. C’est un retour à zéro.»

Après avoir lancé la carrière de joueur de Ludovic Magnin et celle d’entraîneur de Lucien Favre, Echallens constitue-t-il le point de départ d’une fabuleuse aventure pour Migjen Basha?

