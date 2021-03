Le choix de la rédaction – À écouter: Britten, Martinu, Ron Gallo et Etienne Machine Sélection parmi les sorties pop et classique de la semaine. Boris Senff

La cheffe Mirga Grazinyte-Tyla se distingue chez Britten. FRANS JANSEN

CLASSIQUE Le grand talent de la cheffe Mirga Grazinyte-Tyla s’est dévoilé sous nos latitudes voilà deux ans, dans un concert qui a marqué la saison du Victoria Hall à Genève. On a par la suite retrouvé la Lituanienne et son Orchestre symphonique de la ville de Birmingham dans un album abouti, dédié aux symphonies bouleversantes de Mieczyslaw Weinberg. Aujourd’hui, la voilà embarquée dans un «British Project» déployé uniquement sur les plateformes de streaming et qui fait la part belle aux compositeurs d’outre-Manche. Première étape: la «Sinfonia da Requiem», de Britten, pièce en trois mouvements peu jouée qu’on redécouvre avec bonheur sous des allants toniques et délicats. À ne pas manquer. rz

«Sinfonia da Requiem»

B. Britten, Orch. symph. de la ville de Birmingham, M. Grazinyte-Tyla (dir.)Deutsche Grammophon

CLASSIQUE L’éblouissant «Concerto pour violon No 2» de Martinu, bien plus charpenté dans ses harmonies et ses trouvailles stylistiques – allusions à foison au folklore est-européen – que le premier, trouve en Frank Peter Zimmermann un de ses meilleurs défenseurs, lui qui s’y est frotté il y a une dizaine d’années déjà sous la direction de Mariss Jansons. La richesse de l’œuvre, ses pages virtuoses, aux traits expressifs saisissants, surgissent sous un archet bluffant de précision et de maîtrise formelle. Accompagné par un orchestre lumineux, le soliste allemand excelle dans le Concerto No 1 et conclut avec une «Sonate pour violon solo» de Bartók renversante. Un album puissant! rz

«Concertos pour violon Nos 1 et 2»

B. Martinu, Bamberg Symphoniker, J. Hrusa (dir.), F. P. Zimmermann (violon)Bis

POP Ce n’est pas connu. Ça ne le sera peut-être jamais. Mais bon sang que c’est cool. Ron Gallo vient de Philadelphie, via Nashville, porte parfois des pulls rayés, en tout cas des baskets, a une tête d’ado maigrichon, est déjà marié – avec Chiara D’Anzieri, fidèle musicienne de son mari d’ailleurs – et fêtera cette année ses 29 ans. Cela dit, Ron Gallo est un génie. Du genre à tout mettre dans la marmite, du r’n’b au hip-hop, du post-punk (dont il se réclame) jusqu’à la simili-world démontée. Joie des riffs accrocheurs («Hide (Myself Behind You)»), plaisir du refrain en souplesse (le très soul «Please Don’t Die»). Également du minimalisme doucement pathologique, dans la droite ligne de Daniel Johnston («Saturday Pt. 1»). Tout ça, tout ça. fg

«Peacemeal»

Ron GalloNew West Records