Sélection disques – A écouter: Bruno Mars, Danitsa et Francesco d’Urso Soul qui claque ou qui colle, groove voyou et trombone tout terrain: du son pour le week-end. Francois Barras

Le champion pop Bruno Mars (dr.) et le rapper Anderson .Paak visent la Motown.

Bruno Mars & Anderson .Paak

R’n’B Quoi qu’on puisse en dire, la déferlante hip-hop de ces trente dernières années s’est parfois apparentée à une amnésie envers l’héritage musical afro-américain, même si le genre s’en réclame fièrement. Avec cet album hommage aux seventies, le champion pop Bruno Mars et le rapper Anderson .Paak entendent revenir à la glorieuse époque de la Motown de Detroit et au Philly sound de Kenny Gamble et Leon Huff. Ce retour aux sources fait évidemment du bien en explorant plusieurs facettes d’une époque riche en diamants finement taillés dans les ateliers du rhythm’n’blues, soul et funk compris. Avec le bassiste Bootsy Collins en trophée, cette collection entraînante et légère ne se hisse toutefois pas à la hauteur de ses modèles. Pour une œuvre plus lestée, se rabattre sur le dernier album de Curtis Harding, «If Words Were Flowers». BSE

«An Evening With Silk Sonic», Bruno Mars & Anderson .Paak (Aftermath)

Danitsa

Soul On a titré «soul» a défaut de mieux, tant Danitsa brouille les codes et verse dans sa musique des références nobles pour un résultat singulier. Venue du reggae, elle soigne dans sa voix un groove r’n’b et ne dédaigne pas les brisures rythmiques et electro du rap. «Soul» donc pour une musique qui vient de l’âme, qu’elle met à nu dans ce second album après le très remarqué «Ego» en 2018, qui lui avait offert un Grammy mérité de meilleure chanteuse romande. «Sycle» continue de labourer le sillon, dans une ambiance parfois festive, souvent sombre et somnambulique. Jamais en démonstration, sa voix pourtant en or reste toujours au service du morceau, qu’il s'agisse de minauder sur la matou qu’elle convoite ou de mêler sa gueule de bois dominicale à celle de Maverick Sabre dans le très intriguant «Sunday Morning Killer». FBA

«Sycle», Danitsa (Evidence Music)

Francesco d’Urso

Trombone Francesco d’Urso est un tromboniste tout terrain qui a trimballé sa coulisse dans la plupart des orchestres de la région. Il occupe actuellement le poste de trombone solo à l’Orchestre de chambre de Genève et joue à l’OCL quand son instrument est requis. Mais son envergure dépasse largement la musique classique symphonique. Dans son nouvel album mijoté pendant quatre ans et réunissant une trentaine de musiciens, le souffleur a concocté une série très bigarrée de créations de compositeurs italiens allant du solo au petit ensemble de jazz (étonnant duo avec la soprano Marie Lys). On y découvre aussi deux danses envoûtantes de Jean-Michel Defaye (l’arrangeur de Ferré), une escapade orientale pimentée grâce à Khaled Arman et deux pièces classiques en fin de parcours, signée Ropartz et Massenet. MCH

«Paradise Bone», Francesco d’Urso, trombone (francesco-durso.com)

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle.

