Le choix de la rédaction – À écouter Cassandra Jenkins, Der Elektrische Mann et Chostakovitch Sélection parmi les sorties pop, electro et classique de la semaine. Boris Senff

Cassandra Jenkins DR

POP Les Américains ont inventé un joli terme pour définir pareille musique: «cosmic american», quelque chose entre la country alternative de Lambchop ou Wilco et les élans synthétiques de la pop prog, autant de climats hallucinés charriant leur lot de guitares hippies que de synthés intersidéraux et de machineries plus cérébrales. Tout cela, on le retrouve dans le deuxième album de Cassandra Jenkins, formidable «An Overview on Phenomenal Nature». Si la voix gracile susurre discrètement, tout ici, dans les arrangements, les timbres, les instruments, tend à porter aux nues ces compositions d’une extrême délicatesse, des tournures folks de «New Bikini» au volatile et superbe «Crosshairs». fg

«An Overview on Phenomenal Nature»

Cassandra JenkinsRough Trade

ELECTRO Musik Musik Musik! Le chanteur Ane H. le crie par trois fois dans le titre: il veut entendre des notes! Mais pas n’importe lesquelles: celles de la mystérieuse «synthpop germanique» dont le Bernois fut abreuvé jeune ado, dans les années 1980, avant qu’il ne forme le combo techno agacé des Swamp Terrorists. Apaisé, il bricole cet hommage bien fichu aux sons robotiques et aux mécaniques relativement déshumanisées, dans le sillage de Kraftwerk et de Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF). S’il ne sonnait pas daté, l’hommage n’en serait pas un. Mais on se laisse happer contre toute attente dans cet univers synthétique et ludique, comme une démo perdue de Rammstein jouée à quelques doigts sur un clavier midi, martial mais pas méchant. fb

«Musik Musik Musik»

Der Elektrische MannBoom Jah Records

CLASSIQUE On ne s’engage pas dans ces deux «Concertos» de Chostakovitch sans ressentir le poids d’une certaine histoire. D’entrée, on retrouve l’ombre épaisse et par endroits pesante d’un compositeur en détresse face au régime stalinien. On croise aussi la silhouette de Rostropovitch, dédicataire et créateur de ces pièces en 1959 et 1966. Deux monuments intimidants, donc, que le Français Marc Coppey, aux côtés de l’Orchestre symphonique national de la radio polonaise et de son chef Lawrence Foster, contourne avec élégance et engagement. Trait audible par exemple dans le lent mouvement qui ouvre le «Deuxième Concerto». Une captation live à retenir. rz

«Concertos pour violoncelle Nos 1 & 2»

D. Chostakovitch, Orch. symphonique national de la radio polonaise, L. Foster (dir.), M. Coppey (violoncelle) Audite

CLASSIQUE De l’Estonien Cyrillus Kreek (1889-1962), les annales ont gardé un «Requiem» et presque rien d’autre. L’éclipse du compositeur est en partie levée avec ce recueil d’œuvres chorales qui révèlent un ancrage prononcé dans la tradition vocale balte, mais aussi une attention marquée pour ce qu’ont produit le bas Moyen Âge et la Renaissance. Polyphonies et psalmodies sacrées et profanes s’enchaînent et nous plongent dans un monde brumeux et suspendu, détaché de cette modernité du XXe siècle à laquelle le compositeur s’est refusé. Un album aux tons méditatifs, sublimé par un ensemble sobre. rz

«The Suspended Harp of Babel»

C. Kreek, Marco et Angela Ambrosini (nickelharpa), Anna-Liisa Eller (Kannel), Vox ClamantisECM

CLASSIQUE Quelle place a consacré Ludwig à la flûte? À peu près nulle: une pièce de jeunesse, l’anecdotique «Menuet et Allegro WoO 26». Et puis le «Trio avec basson et piano WoO 37» à peine plus emballant. Autant dire que ce n’est pas avec le maître de Bonn qu’un soliste trouvera de quoi s’épanouir. Emmanuel Pahud y parvient pourtant, en ajoutant à ce corpus une transcription de la «Sonate pour violon et piano N° 8». Avec cette pièce de résistance, le Genevois nous fait oublier les traits d’origine de l’œuvre, en relevant toutes ses subtilités, en osmose avec son complice Daniel Barenboïm. rz

«Sonate N° 8 op. 30, N° 3», «Sérénade op. 25»…

L. van Beethoven, E. Pahud, S. Careddu (flûtes), D. Barenboïm (piano), S. Dervaux (basson)…Warner Classics