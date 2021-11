Sélection musique – A écouter cette semaine : ABBA, Kevin Morby et Karen Gomyo Des légendes de la pop au tango en passant par la folk contemplative, notre sélection des dernières sorties musicales. Matthieu Chenal , Fabrice Gottraux

ABBA – Voyage

Après 40 ans d’attente, les Suédois dévoilent un nouvel et ultime album.

POP Hologrammes, rabibochages, gloire passée, come-back opportun ou non. Passé les préliminaires, que la planète entière est priée de commenter, que vaut la musique du nouvel ABBA? En un, «I Have Still Faith In You» évoque les contours pommadés de Susan Boyle interprétant «Memory» pour Britain’s Got Talent en 2009. Toujours les deux voix d’Agnetha et Frida, toujours les compositions de Benny et Björn. «When You Danced With Me» fait tingueligueli comme du schlager, idem «Little Things», façon joli Noël sous la neige. «Don’t Shut Me Down» ressemble vraiment trop à «The Winner Takes It All» – qui est une bonne chanson, d’accord, mais des années combien? 1980, pile. Ça fait vieux. Et c’est vieux. Entendez: rien n’a bougé chez le groupe ABBA, qui fait comme il sait faire. Après tout, c’est ce que le public attend. FGO

«Voyage»

ABBA

Universal

Kevin Morby – Sundowner

Un sixième album inspiré pour le musicien originaire du Missouri.

FOLK D’humeur vagabonde, l’Américain Kevin Morby parcourt son pays album après album. Jusqu’à ce retour chez lui, à Kansas City, en 2017. Aux grands espaces – collines sans fin, plaines de l’est droit devant – répondent les grands sentiments – toi, moi, nos mains enlacées, le cœur qui cogne dans la poitrine, la poésie instantanée. Et la guitare électrique, simple comme un punk, ou sa frangine acoustique, qui grince comme un cow-boy, avec une basse, un piano, parfois même une boîte à rythmes. Alors la voix, le chant, haut, lent, contemplatif, se pose là, superbe, dépouillé, certain que personne ne viendra déranger cette complainte amoureuse. Parfois, on songe à Leonard Cohen, qui aurait trouvé cinq ans après sa mort un héritier pareillement nonchalant. Vibrant «Sundowner», bourlingueur des paysages intérieurs. FGO

«Sundowner»

Kevin Morby

Dead Oceans

Karen Gomyo – A Piazzolla Trilogy

Un bel hommage à Astor Piazzolla par la violoniste japonaise.

TANGO Dans la déferlante des hommages au centenaire d’Astor Piazzolla, on trouve de tout, montrant combien ce classique du XXe siècle tient la route de transcriptions en tous genres. Née au Japon en 1982, Karen Gomyo a grandi à Montréal et étudié le violon à New York, se faisant un nom en musique contemporaine. Son coup de cœur pour Piazzolla à 14 ans l’amènera à jouer avec Pablo Ziegler, le pianiste de son quintette. Son album revivifie cet univers en apportant une formidable implication, une sonorité franche et granuleuse, au lyrisme entêtant. Les «Saisons de Buenos Aires», accompagnées par l’Orchestre des Pays de la Loire, sont balancées avec poigne. La violoniste a transcrit elle-même des études pour flûte seule et l’«Histoire du Tango» pour flûte et guitare. Du cousu main qui déchire. MCH

«A Piazzolla Trilogy»

Karen Gomyo, violon

BIS

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande.

