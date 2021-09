Les choix de la rédaction – À écouter: Chopin, Drake et Odd Beholder Sélection dans les sorties classique, hip-hop et pop de la semaine. Boris Senff , Rocco Zacheo , Francois Barras

Le champion de la semaine, le chanteur canadien Drake, ici saisi lors d’un concert à Londres en 2015. Jonathan Short/Invision/AP/Keystone

Hip-hop

Ses records parlent pour lui: 50 milliards de chansons écoutées sur Spotify, 150 d’entre elles streamées plus de 100 millions de fois. Fou. Mais moins pour le nombre d’écoutes, finalement, que pour la quantité de chansons produites par le Canadien. Contrarié dans sa livraison annuelle, Drake jette dans la chaudière une fournée de 21 morceaux au monolithisme à peine coloré par l’ajout d’invités plus inspirés que le roi de la trap, qui s’offre en guise de génie créatif un sample des Beatles («Michelle», étiré de façon ridicule). Douze ans après ses débuts, installé dans sa formule faite d’autotune, de rythmiques cassées, d’ambiances poisseuses et de rodomontades lasses, le chanteur tourne en rond et n’excitera que les cadres de chez Spotify. Ou leurs algorithmes? «Ne vous inquiétez pas, je suis de retour!» Ah.

Classique

À 27 ans et un premier prix au Concours Chopin derrière lui – cela remonte à 2015 déjà – le Coréen Seong-Jin Cho poursuit un parcours musical sans faute, empreint d’un bon goût enviable. On le retrouve ici encore face à Chopin, dont il a magnifié quelques pièces il y a six ans (le «Concerto N°1» et les «Ballades») en faisant preuve d’une grande hauteur de vue. Il se confirme avec Noseda, avec qui l’osmose est totale dans cette autre plongée: son toucher demeure d’une légèreté qui saisit dès le «Maestoso», et pourtant rien n’est sacrifié à la profondeur de cette pièce: le pianiste garde à chaque mesure un équilibre, avec des lignes limpides et de la densité dans le jeu. Un album à adopter sans hésitation.

Pop

La pop, cette catégorie énigmatique qui rassemble sous sa bannière hymnes décérébrés, velléités dansantes, ritournelles suaves et quelques labyrinthes plus mystérieux. Odd Beholder, le nom musical de la Zurichoise Daniela Weinmann, se situe plutôt du côté fumigène de la force, même si sa voix adoucie – on songe parfois à Charlotte Gainsbourg – ne manque pas de clarté, dans le timbre mais aussi dans le propos, même si elle s’exprime en anglais. Dans «Sunny Bay», album qui active une dream pop jouant des contrastes entre son chant un peu languide et une électronique aux angles plus découpés, elle s’intéresse à la nature après avoir consacré son précédent à la virtualisation. Cet enregistrement subtil et envoûtant s’écoute comme la bande sonore d’un roadmovie filant sur les routes d’une désillusion générationnelle.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.