Les choix de la rédaction – À écouter… Delgres, Dinosaur Jr., Porta's et Jarrell Musique créole, rock, pop bizarre et classique contemporain, voici les meilleures nouveautés de la semaine.

Les membres du groupe français "Delgres» Pascal Danae, Baptiste Brondy et Rafgee. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Créole Attention: «fusion rock blues», terrain miné! L’appellation a trop souvent empaqueté les essais plus ou moins lourdauds de groupes essayant d’imiter ZZ Top en musclant les accords de Muddy Waters. Vendu ainsi, Delgres ne serait «que» ce méritant trio live qui sillonna toutes les scènes de France et de Navarre avec son premier album. Le second met la barre plus haut. Bien plus haut. Si fusion il y a, elle ne se contente pas de malaxer deux genres ou de se perdre dans la profusion métissée. Chaque chanson invite une nuée d’influences pour embarquer l’auditeur dans son trip matinal, «4:00 AM», un hommage au père de Pascal Danae, fondateur, chanteur et guitariste, dont le daron abandonna son île pour faire tourner les usines à l’heure où la France dormait encore.

Pour cet hommage au «peuple d’en bas» comme à l’antiesclavagiste antillais Louis Delgrès dont il tire son nom, le trio utilise sans complexe toutes les possibilités du studio afin d’habiller de textures sonores ses instruments, gage d’une ampleur bienvenue et d’une remarquable diversité d’ambiances.

Le martèlement martial des blues prisonniers frise le hard rock; chantés en créole, les arpèges virevoltent du côté de la chanson française; sur le pointillé d’un trombone et d’une caisse claire effleurée, les déroulés de la guitare dobro calment le jeu puis s’envolent dans une ivresse de bastringue caribéenne.

Très loin du gadget exotique, cette fusion-là impose une force de conviction et une originalité artistique qui la placent parmi les tout bons disques français publiés cette année. (FB) «4:00 AM», Delgres, Lanmela

Rock Aux temps troublés, Hunter S. Thompson aimait plastronner qu’il en revenait toujours à la Bible. On pourrait paraphraser le roi gonzo en édictant qu’un régulier retour à Dinosaur Jr. s’impose de la même manière thérapeutique, tant le groupe du Massachusetts maintient ses heureux fondamentaux depuis bientôt 30 ans. Il le fait avec une foi intacte, une inspiration solide et une cohésion étonnante pour un trio longtemps séparé, revenu aux affaires en 2005 pour perpétuer sa formule unique d’anticonformisme punk et de classicisme rock à la Neil Young. Alors oui, on est avec ce 12e album en terrain archiconnu. Et alors non, on ne s’ennuie pas, se laissant porter comme une bulle sur les nappes de guitare et les voix languides auxquelles l’héritier Kurt Vile vient frotter la sienne, de voix. (FB) «Sweep It Into Space», Dinosaur Jr., Jagjaguwar

Pop bizarre «Ouais, c’est super, c’est génial.» Une telle formule peut-elle fournir un bon refrain? Réponse positive selon Porta’s, soit Nicolas Godin, Sylvie Balestra et Thomas Bernard, nouveaux venus dans la merveilleuse galaxie des orchestres foutraques. Pipeau, synthés et chorale fournissent quelques-uns des traits caractéristiques de ce projet aussi étonnant parfois qu’il peut sembler convenu de prime abord. Ce refrain manque-t-il d’idées? Heureusement, la plage suivante, «Saccage Dit», ne comporte aucune parole. En revanche, il y a, là encore, du grain, de la force, même une sorte d’hallucination. Dans un style ambient entrelardé de substance rock, incitant également à la danse, Porta’s compose un folklore bien dans le XXIe siècle. (F.G.) «L’argenté du Népal», Porta’s, Poor Records/Stomoxine Records

Contemporain Michael Jarrell retrouve les dédicataires des pièces concertantes réunies ici, à savoir l’altiste Tabea Zimmermann («Émergences – Résurgences») et le violoniste Renaud Capuçon («4 Eindrücke»). Et avec ces œuvres placées en miroir, c’est tout son sens de la narration – d’une clarté remarquable – et l’équilibre fin entre orchestre et solistes qui surgissent avec puissance, dans une alternance d’épisodes calmes et d’éclats magmatiques. Exigeant et souvent virtuose, le diptyque est entrecoupé par l’énergie voltigeuse de «Le Ciel tout à l’heure si limpide, soudain se trouble terriblement…» où brille la direction millimétrée de Pascal Rophé. (R.Z.) M. Jarrell, «Émergences – Résurgences», «4 Eindrücke»,…, Orch. national des Pays de la Loire, T. Zimmermann (alto), R. Capuçon (violon), P. Rophé (dir.), Bis

