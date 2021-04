Les choix de la rédaction – À écouter: Jon Hopkins, Vivaldi et Andy Stott Métamorphoses parfois suaves de l’electro et Vivaldi côté basson: notre sélection de nouveautés musicales. Boris Senff , Matthieu Chenal

Jon Hopkins ou l’electro qui se pose doucement sur un piano. GULLIK

Electro Le temps n’est pas encore venu de lâcher les chiens et ce 4-titres de Jon Hopkins fera bien l’affaire pour accompagner une méditation – au chaud – devant les bourrasques printanières. L’électronicien anglais ne met pas ses machines sous pression et pose au contraire le piano au centre de reprises flirtant avec une ambient mélodique. La démarche rappelle celle de son «Asleep Versions», relectures alanguies de morceaux de son album «Immunity» de 2013. Dans ses filets songeurs, il attrape Thom Yorke en proie de choix avec un «Dawn Chorus» mutique mais délicatement étiré. Suivent trois variations autour du folk de James Yorkston, du DJ John Talabot et des frères Eno. Tranquille et réconfortant. bs