Le choix de la rédaction – À écouter: Justin Bieber, BellWald et Piotr Anderszewski Sélection parmi les sorties pop, electro et classiques de la semaine. Francois Barras

«Justice» Justin Bieber Universal

En 2021, tout le monde veut de la justice, même Justin Bieber. Manque de pot, son bel élan fédérateur est attaqué… en justice par le duo… Justice, qui goûte peu que le Canadien lui emprunte titre et logo pour son sixième album. Décidément, la bienveillance des temps nouveaux sera toujours gâchée par quelques Français même pas boomers!

De la polémique à la musique, laquelle survivra ici à l’autre? Dur à dire: l’une est risible, l’autre oubliable, rejoignant le fleuve infini de la pop standardisée, ultra-léchée, percluse d’invités légitimes pour draguer davantage de publics, frappée aux saccades des sous-genres hip-hop, noyée dans les effets vocaux.

Aussitôt ingurgitée, aussitôt zappée: l’énième bande-son pour magasins de baskets, qui en plus sont fermés. Dommage, l’encore jeune homme a du talent. Qu’il montre enfin son âme.

J.S. Bach, «Le Clavier bien tempéré», vol. II (revisité)

Piotr Anderszewski Warner Classics

Puristes et inconditionnels du Cantor de Leipzig, passez votre chemin, car un sacrilège majeur se consomme ici. Piotr Anderszewski, dont on a toujours salué les incursions dans le corpus du compositeur allemand, ose remodeler un de ses grands piliers pianistiques, le «Clavier bien tempéré», dans son deuxième volet précisément.

Oubliez donc les enchaînements chromatiques des 24 «Préludes et fugues» et leur logique imparable, le Polonais n’en retient que la moitié et ne garde que l’alternance entre majeur et mineur. Le résultat? Forcément désarçonnant, mais aussi bluffant tant la nouvelle dramaturgie semble cohérente et personnelle, servie par un jeu affiné et d’une grande sobriété.

«La disparition» BellWald Poor Records

«La disparition», puis le retour. Logique. Figure de la scène new wave eighties de Genève, BellWald prend son temps: quatre albums en 32 ans, relax. Le bonhomme a quelques excuses, la moins légère étant une vilaine maladie l’ayant cloué au lit des mois durant. L’occasion d’imaginer un road trip dans sa tête, puis de poser en notes ces voyages intérieurs sur des instrumentations électroniques.

On le suit à Lugano, riant et ensoleillé malgré sa gaine synthétique, au Mirail dans une tour comme un radar géant envoyant ses onces, au Geirangerfjord sur des cordes de guitare. Aussi bien que les décors instrumentaux, la voix «dahoienne» situe les influences du Genevois dans des années 1980 qu’il honore plus qu’il ne pleure. Et embarque l’air de rien l’auditeur dans sa touchante odyssée immobile.