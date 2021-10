Les choix de la rédaction – À écouter: Low, Malik Djoudi et Anne Marie Dragovits Les premiers feux de cheminée s’accommodent d’un peu de volupté musicale. Nos idées pour folâtrer près de l’âtre. Francois Barras

Malik Djoudi, à l’aise. AFP

Malik Djoudi

Chanson Tellement complètement tendance qu’il a même réussi à faire sortir Isabelle Adjani de sa retraite musicale (depuis Gainsbourg et ses pulls marine!), Malik Djoudi continue sa course vers les sommets de la sophistication cool. Chouchou des critiques, qui l’ont récompensé d’une Victoire de la musique en 2020, le Français n’a pas pu capitaliser sur cet honneur auprès du large public privé de sortie. Pas rancunier, il publie illico un nouvel album, «Troie», disque de confinement sinon heureux au moins relax, presque lounge, faussement électro, tout en langueurs matinales jouées avec de vrais mais discrets instruments. La voix fluette mais agréable de Djoudi, façon Tellier, cadre parfaitement avec ce disque à pas feutrés, plus profond qu’il n’y paraît. «Douleur» continue de s’insinuer longtemps après l’écoute, «Point sensible» renifle le tube. fba

Anne Marie Dragovits

Classique La France baroque n’a pas le monopole des musiques inspirées du sommeil et des rêves. Le récital de la claveciniste Anne Marie Dragosits, enseignante à la HEM de Genève, explore ce thème dans le répertoire germanique des XVIIe et XVIIIe siècles. L’Autrichienne fait découvrir des pépites du style galant, où la galanterie laisse tomber ses corsets diurnes pour d’imprévisibles aventures harmoniques, de tendres langueurs, d’affreux cauchemars ou de piquants réveils. Tout au long de ce parcours onirique, le clavecin de Christian Zell (1728) est notre guide extraordinairement inspirant par la variété de ses sonorités. Il nous attendrit chez Graupner, célèbre Uranie chez Fischer, fait crépiter les humeurs de Wilhelm Friedemann Bach et de son frère Carl Philipp Emmanuel, et invoque la «douce mort, repos bienheureux» chez leur père. mch

«Ich schlief, da träumte mir», Anne Marie Dragovits, clavecin (Encelade.net)

Low

Rock Suite des extraordinaires aventures sonores du groupe américain le plus lent du monde. Après avoir plongé ses guitares dans un magma grésillant, un bain d’anti-beauté radical, le trio de Duluth fait vibrer plus encore les voix de sa paire fondatrice: Mimi Parker et Alan Sparhawk poussent dans les extrêmes une formule dépouillée mais forte d’harmonies vocales parfaites, d’autant plus saisissantes qu’elles flottent sur une masse instrumentale aride, voire repoussante pour qui découvre par mégarde ces paysages désolés. Treizième opus en près de trente ans, «Hey What» s’inscrit dans une esthétique du bruit blanc introduite progressivement depuis l’album «Ones and Sixes» en 2015. Parmi les nouveaux sommets atteints en 2021, on retient le titre «More», mélange de chanson fleurie et de chaos tonitruant. fgo

«Hey What», Low (Subpop)

