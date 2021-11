Sélection musique – À écouter: Orelsan, Adele, Schubert, Haydn et le clavecin de Yoann Moulin Deux poids lourds de la pop et du rap déboulent depuis hier sur les plateformes, pendant que la musique classique poursuit son chemin séculaire avec l’élégance raffinée d’un grand ancien. Fabrice Gottraux Matthieu Chenal Rocco Zacheo

Orelsan (se) raconte comme personne le monde d’aujourd’hui. AFP

Retour malin d’Orelsan

Aurélien a 5 ans, joue à la pâte à modeler, suit le catéchisme, mais ne croit pas trop en Dieu. Orelsan a 39 ans et une réputation inouïe. À lui d’instituer le rap hexagonal, de raconter l’enfance de l’art, son enfance (super rab pour qui est d’accord de regarder la série documentaire réalisée par son frère).

À lui de caler des rimes inspirées mais aptes à résonner dans les stadiums, d’ajouter la touche maligne, de monter le son sans virer couillon. Orelsan, 39 ans, – «bâtard» – s’offre même les Neptunes, alias Chad Hugo et Pharrell Williams.

Parfois, ça fait «roi de la pop, tu suis la mode, on fait la mode, quelle époque». Ou bien «baise le monde, baise le monde, nanananana». Voir également cet excellent duo avec Gringe, son vieux poto des Casseurs Flowters. Cette époque, Orelsan la raconte comme personne.

La pop d’Adele dit «33»

En 2021, Adele a eu 33 ans. Son nouvel album s’intitulera donc «30», puisque l’enregistrement a débuté en 2018. Facile. En 2021, Adele pleure beaucoup, toujours. Elle boit du vin aussi. Ça fait «I Drink Wine», l’une des plus jolies chansons de cet opus majeur. Peut-être, justement, parce qu’elle a décidé de s’en foutre de tout: «Stop trying to be somebody else», ne plus faire semblant d’être quelqu’un d’autre. Voilà.

Alors elle chante comme elle veut, comme on l’aime bien sûr, soul avec un orgue, soul avec des batteries R’n’B. Soul avec son timbre changeant au gré des pistes. Avec un je-ne-sais-quoi d’ironique, une mélancolie plombée mêlée de vacherie. Pas tant sur le single «Easy on Me», trop consensuel, mais tout le reste. Ça la rend plus sublime encore? Si attachante…

Le Concentus Musicus toujours vivant

C’est le 2e album que le Concentus Music Wien consacre à Schubert depuis la disparition de son fondateur Nikolaus Harnoncourt. La «Symphonie inachevée» gravée en 2018 avait permis de révéler la pertinence de Stefan Gottfried dans ce répertoire.

Le successeur d’Harnoncourt retrouve dans la «Symphonie n°5» une hauteur de vue et une souplesse de jeu qui n’oublie pas de magnifier la palette des couleurs d’un orchestre flamboyant. Le couplage de cette symphonie d’un jeune homme de 19 ans avec la 99e du vénérable Haydn éclaire ce glissement subtil du classicisme au romantisme, où l’invention de l’aîné ne cède en rien aux trouvailles du cadet.

Stefan Gottfried et ses musiciens viennent à Lausanne le 26 novembre pour la «Messe en si» de Bach (festivalbach.ch).

Yoann Moulin en terres germaniques

Yoann Moulin poursuit son voyage en terres germaniques avec une deuxième étape lumineuse, qui nous dit toute la richesse de cette école placée sous influence italienne et française. Entre les lignes des pièces choisies, il faut cueillir tout d’abord les retombées de la joute musicale que se sont livrée en 1653 Froberger et Weckmann à la cour de Dresde.

C’est à cette occasion que s’affirme ce «Stilus luxurians», qui donne son titre à cet album, et par lequel s’affiche une certaine folie dans les compositions, faite de ruptures abruptes du rythme, d’élans expressifs étonnants et de passages à la virtuosité décoiffante. Sur une copie d’un Ruckers, le claveciniste en rend toute la richesse, avec subtilité et une clarté de chaque instant.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

