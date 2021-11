Sélection disques – A écouter: Robert Plant, Enrico Rava et Jonathan Fournel Un ex Led Zep replonge dans la folk, Brahms magnifié et trompette italienne: nos suggestions week-end. Francois Barras

Robert Plant et Alison Krauss

Rock Avec cinq Grammy Awards - dont le meilleur album 2008 - pour leur première et dernière collaboration en date, c’est peu dire qu’Alison Krauss et Robert Plant ne devaient pas se rater à l’heure de joindre à nouveau leurs voix. Ils ont un atout: celles-ci semblent avoir été forgées pour s’enchâsser à merveille, fluides, harmoniques, absolument naturelles. C’est simple: les deux chanteraient un roman de Marc Levy qu’on l’écouterait jusqu’au bout! Ce deuxième disque préfère la ouate aux champs de coton du premier, moins rugueux, moins country, joué dans une retenue que partagent les deux voix dans leur flirt savoureux. Les influences ethno de Led Zeppelin sourdent ici subtilement au travers de paysages musicaux mordorés qui s’éloignent du delta du Mississippi. On y gagne en rêverie ce que l’on perd en énergie. Qu’importe. FBA

«Raise the Roof», Alison Krauss et Robert Plant (Warner Music)

Jonathan Fournel

Classique C’est un brahmsien majeur qui se dévoile pour la première fois ici. Après avoir remporté haut la main le Concours Reine Élisabeth il y a quelques mois avec le «Deuxième Concerto pour piano» du compositeur allemand, Jonathan Fournel renoue avec celui qu’il considère dans le livret comme une figure à laquelle il voue une admiration sans borne. Dans l’entame de la «Sonate N°3» on retrouve tous les atouts du Français: une densité dans le déploiement du thème principal, mais aussi une délicatesse renversante et une grande clarté dans les passages recueillis de cet «Allegro maestoso». Un contraste fluide, jamais surjoué, se dégage ainsi. On retrouve cette même autorité et maturité plus loin, dans des «Variations et Fugue sur un thème de Haendel op. 24» habitées. Album lumineux. RZA.

Brahms, «Sonate pour piano N°3», Jonathan Fournel (Alpha)

Enrico Rava

Jazz Cet enregistrement offre un éclatant démenti à ceux qui s’imaginaient Enrico Rava en vieux sage de la musique dispensant sa science esthétique à l’écart des modes depuis son piédestal de figure reconnue du jazz européen. Ce live de 2019 à Anvers révèle le grand trompettiste italien, 80 ans à l’époque, saisi dans le maelstrom créé autour de lui par de jeunes musiciens qui cherchent – aimablement – à en découdre. Même s’ils invoquent plutôt la frénésie entre eux qu’en confrontation directe avec leur aîné, Francesco Bearzatti au saxe ténor, Francesco Diodati à la guitare, Giovanni Guidi au piano, Gabriele Evangelista à la basse et Enrico Morello à la batterie, lancent la musique du maître (et «La valse des lilas» de Michel Legrand) dans une ronde très leste, intelligente, inventive et furieusement réjouissante. Une musique sans âge. BSE

«Edizione Speziale», Enrico Rava (ECM)

