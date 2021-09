Les choix de la rédaction – À écouter: Stan Getz, Rameau et Albin de la Simone Nos sélections jazz, classique et… rêveuse. Avec un concert de 1966, du piano à la recherche du clavecin et des instrumentaux inclassables. Boris Senff , Matthieu Chenal

Stan Getz, saxophoniste parmi les plus populaires du jazz, à retrouver via un live de 1966, exhumé dans les archives de la radio belinoise. KEYSTONE

Jazz

L’album «Getz/Gilberto» de 1964 a eu un tel succès que ses titres phares, «The Girl from Ipanema» et «Corcovado», se sont non seulement gravés dans les sillons mais dans les oreilles de l’inconscient collectif. Il est ainsi très rafraîchissant de les retrouver dans des versions live avec l’enregistrement de ce concert berlinois en deux sets de 1966, sauvé de l’oubli par les archives de la radio de la ville. L’occasion de renouer avec le timbre inimitable de Stan «The Sound» Getz, vif et velouté, qui demeure l’un des souffleurs les plus populaires de l’histoire du jazz, ici accompagné par le très jeune Gary Burton au vibraphone, par Chuck Israels à la basse et par le sublime Roy Haynes à la batterie – sans oublier Astrud Gilberto, la chanteuse et clé du succès mondial. BSE

«Live at the BerlinJazz Festival 1966»

Stan Getz Quartet & Astrud Gilberto 2 CD The Lost Recordings

Classique

Le crépitement du clavecin et le moelleux du piano: ce qui semble être incompatible guidait pourtant la quête d’Alexandre Tharaud quand il publiait il y a vingt ans son premier album pour Harmonia Mundi en interprétant au piano les «Nouvelles Suites de pièces de clavecin» de Jean-Philippe Rameau. La réédition de ce disque iconique et son concert le mois dernier aux Variations musicales de Tannay dans le même répertoire ont confirmé la pertinence de ce choix audacieux. Non qu’il cherche à imiter l’instrument d’origine mais plutôt à en restituer l’essence (netteté, lisibilité des voix, scintillement) tout en exploitant les ressources du piano (dynamique, rondeur, puissance). Chaque note y est profonde et dansante, alliant le galbe, la tendresse et l’éblouissement. Une belle redécouverte. MCH

Rameau

Alexandre Tharaud, piano Harmonia Mundi

Rêveries

Ses albums personnels ne sont pas très nombreux, mais Albin de la Simone a posé sa patte de musicien, en tant qu’arrangeur ou réalisateur, sur de multiples productions, que ce soit pour Pomme, Miossec, Arthur H, Souchon, Raphael, Mathieu Boogaerts et tant d’autres. Pour ce 6e enregistrement sous son nom, le chanteur a décidé d’abandonner les textes, les paroles, son organe vocal pour se focaliser sur la musique. Une approche instrumentale – rarissime de la part d’artistes qui évoluent dans la chanson ou la pop – qui donne ici des résultats intéressants, oscillant entre la ritournelle et l’ambient, en des paysages sonores parfois traversés de motifs très concrets. Ces onze petits films musicaux penchent du côté rieur de la mélodie et devraient remplir la fonction souhaitée: regarder passer les songes par la fenêtre. BSE

«Happy End»

Albin de la Simone Tôt ou Tard

