Les choix de la rédaction – A écouter… The Wallflowers, Museum Of Love et Sigismondo D’India Du rock du XXIe siècle, le fils d’une légende du XXe siècle ou un recueil de madrigaux du XVIe siècle: à chacun son époque. Francois Barras

The Wallflowers et leur chanteur Jakob Dylan, au centre

The Wallflowers

ROCK Le fils de Bob Dylan chante et joue mieux de la guitare que son père. Pourtant, on préférera toujours Bob, et ce nouveau disque des Wallflowers le prouve. Cela écrit, on retrouve de ça en là le groupe du fiston avec un plaisir égal, intemporel dans son rock à la Tom Petty à la différence que Jakob est encore vivant. Son monde moins, mais ce n’est pas grave: lui et son groupe perpétuent cette tradition d’un rock matiné FM, frotté aux guitares acoustiques, fleuri aux choeurs hauts, riche en mélodies souvent entendues mais toujours agréables, le genre de trucs que l’on entendait partout dans les eighties et qui sonne aujourd’hui plus vieux qu’une cathédrale. Mais Jakob aime ça, il le fait bien – le succès n’est pas vital quand son père de 80 ans a cédé son catalogue pour 300 millions de francs. Sommes-nous cruels? Oui, mais l’été l’est aussi. – fba

Museum Of Love

ROCK Cinq ans après sa mort, on constate que le dernier David Bowie n’est pas resté lettre morte. Le Thin White Duke avait quitté la planète sur la touche noirâtre et jazz de l’album «Blackstar». À écouter le nouvel album de Museum of Love, groupe du batteur de LCD Soundsystem, Pat Mahoney, des connexions intersidérales ont pu être réalisées, ce qui n’est pas si étonnant puisque James Murphy, leader de LCD, avait travaillé sur l’ultime enregistrement studio de la star anglaise et a posé sa patte sur le mix de ses acolytes. Étiré sur un lyrisme sombre, traversé d’éclats de saxophone et d’effets de voix qui rappellent parfois ceux de Bowie, l’album ne répète pourtant pas une recette et explore des orbites assez éloignées de celle de «Blackstar». Mais les amateurs de voyage cosmique tortueux apprécieront. – bse

Sigismondo D’India

CLASSIQUE De la vie de Sigismondo D’India, il ne reste pas de traces majeures: c’est à peine si on sait qu’il est né aux alentours de 1580 et qu’il trépassa à 49 ans. Demeure cependant un recueil de madrigaux – huit livres à cinq voix – dont le raffinement et la pureté formelle permettent de rapprocher le personnage à ses quasi contemporains Monteverdi et Gesualdo. On ne peut que conseiller la redécouverte de son profil, par le biais de 18 airs qui illustrent combien l’écriture lyrique penche toujours davantage vers les codes d’un art naissant de l’opéra. La Cappella Mediterranea, réduite à une configuration essentielle, en magnifie avec tact les traits, en compagnie de deux voix lumineuses. – rza

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.