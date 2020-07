Quand les rochers s’enflamment – À Évolène, pleins feux sur la montagne et contre le virus Le val d’Hérens répond à l’annulation des festivités du 1er Août en jouant sur le gigantisme de son espace et de son projet d’illumination. Francois Barras

Il y a dix jours, un test grandeur nature a embrasé le val d’Hérens. Le 31 juillet à 22 h 30 pétantes, la chaîne des Veisivi et de la Dent de Perroc s’illumineront à nouveau. Marcel Grichting

Même la fête nationale, en cette année 2020, n’aura pas été épargnée! Le Covid, ses gestes barrières et sa distance sanitaire ont rendu caduques la plupart des festivités publiques: les plus grandes savent par avance qu’elles se situeront bien au-delà de la limite de 1000 personnes; les plus petites craignent de se retrouver avec une affluence inédite, inattendue et dès lors non autorisée de badauds à gérer. La plupart des communes préfèrent ainsi baisser le drapeau.

Pas Évolène. Puisqu’il faut ne pas trop se serrer, éparpillons-nous! Et ça tombe bien: dans le val d’Hérens, il y a de la place. Au besoin, on peut même déplier sa chaise du côté de Thyon 2000, de Nax, voire sur le coteau de la rive droite. Des dizaines de milliers de kilomètres carrés se proposent d’accueillir les foules, avec pour meilleur poste d’observation le fond du val d’Hérens, dont les venaisons achevées autorisent une surface de déploiement immense. Pour observer quoi? La montagne en feu, rien de moins.

Aucun Néron valaisan pour le 1er Août – le 31 juillet, plus précisément. Ce soir-là, à 22 h 30, l’Office du tourisme d’Évolène Région orchestrera en toute sécurité l’illumination de la chaîne des Veisivi et de la Dent de Perroc, une version estivale du tableau minéral déjà créé en hiver 2015 à l’occasion du bicentenaire de l’entrée du canton dans la Confédération. Soit un show lumineux d’une durée maximale de quatre minutes, projetant des millions de lux luminescents dans le ciel hérensard. «Il faut s’imaginer cela comme une série de gigantesques allumettes de Bengale – en fait un mélange de magnésium utilisé par l’armée – disposées dans cinq zones différentes entre le val d’Arolla et le vallon de Ferpècle afin d’éclairer le mieux possible tout le massif», explique Jacques Morard, responsable technique et artistique. Le tout tient dans une centaine de grandes boîtes métalliques dont des artificiers professionnels déclencheront électriquement la mise à feu. Les organisateurs ne revendiquent pas plus de 100 kilos de matière (et 4 kilos de déchets récupérés) pour embraser 12 kilomètres carrés de montagne, et un rejet de fumée dans l’air similaire à celui de n’importe quel feu d’artifice.

Raclette à l’emporter?

Depuis deux mois que le projet est né, il a pu compter sur l’aide des guides de la région, qui composeront une bonne partie des 25 personnes impliquées et géreront les charges dans des zones peu faciles d’accès. Le soir S, il sera demandé aux habitants d’éteindre toutes les lumières afin de renforcer l’impact lumineux. Les restaurateurs du cru sont invités à préparer des plats à l’emporter – la question de la raclette n’a cependant pas été évoquée. En cas de pluie, l’affaire sera reportée au 1er août… ou à la semaine suivante si la météo reste mauvaise – toute l’infrastructure a été mise en place ces derniers jours, elle est bien décidée à fonctionner.

Et en cas d’affluence monstre, faisant des lacets entre Vex et Arolla un embouteillage géant guère Covid-compatible? Jacques Morard insiste sur toute l’étendue du périmètre possible permettant de jouir du spectacle. Le concepteur de sons et lumières (on lui doit notamment le «Night Glow» de Château-d’Œx, impliquant des montgolfières illuminées) recommande toutefois de se brancher sur Rhône FM en début de soirée, qui donnera des consignes régulières si la route vers Évolène devait être victime de son succès et qu’il fallait diriger les voitures ailleurs.

Joli coup marketing

Avec ce show minéral et démesuré portant sur son patrimoine le plus immémorial, la vallée joue un joli coup dans l’ère du postconfinement. Elle articule d’ailleurs sa communication autour du «plus grand spectacle pyrotechnique Covid-compatible de Suisse, voire d’Europe», permettant le respect assuré des distances sanitaires. C’est de bonne guerre. Comme toutes les régions touristiques, celle d’Évolène a lourdement pâti du semi-confinement, tandis que les sociétés d’événementiel – dont la pyrotechnie – sont à l’arrêt. «La plupart de mes feux ont été annulés les uns après les autres, se désole le patron de Jimagine.ch. Ici, c’est un beau projet, original, au coût similaire à un grand spectacle de feu d’artifice. Quand je dis que je vais illuminer une montagne, on pense que c’est moi, l’illuminé.» À vérifier le 31 juillet.

Évolène et val d’Hérens, ve 31 juillet (22 h 30 précises)www.evolene-region.ch