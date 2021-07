Lausanne capitale de la descente – À fond les fous de la roulette en bas de la Vallée Les amateurs de skate, de roller et de trottinette sont attendus ces 3 et 4 juillet pour renouer avec la tradition de la glisse lausannoise. Laurent Antonoff

La dernière grande compétition de descente a eu lieu à Lausanne en 2014. C’était l’International Roller Contest. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Lausanne et ses rues en pente, dans les années 90, étaient le terrain de jeu des amateurs de roulettes, skateboard comme patins. Il n’était ainsi pas rare, la nuit venue, de croiser des groupes de descendeurs dévalant les rues souvent au mépris du danger. «La pratique est moins sauvage aujourd’hui, mais nous sommes toujours là», assure Nicolas Gachoud. Cette figure du ride à Lausanne est le président du comité d’organisation de «Descente!» une manifestation qui réunira amateurs et professionnels de la roulette ce week-end dans la capitale vaudoise.

C’est à la Vallée de la Jeunesse, berceau des sports à roulettes, que la manifestation se déroulera ces 3 et 4 juillet, sur un parcours de 900 mètres de long. Plus de 150 participants, provenant de plus de dix pays, se sont déjà inscrits aux compétitions de roller inline, de downhill skateboard et de street luge. Un rendez-vous important, puisque l’équipe de Suisse y débutera son processus de sélection en vue des championnats du monde en Argentine en 2022.

Amateurs bienvenus

Les amateurs pourront aussi s’élancer sur le parcours long de 900 mètres à la Vallée de la Jeunesse. © ASL BZ

Les amateurs seront aussi les bienvenus, en rollers, en skate ou en trottinette, mais pas à vélo. Pour le prix d’un forfait de 22 francs la journée, ils pourront faire autant de descentes qu’ils voudront. «Le prix inclut deux boissons, ce qui ne sera pas du luxe, puisque les amateurs devront remonter le parcours à pied», explique Nicolas Gachoud. Les protections seront obligatoires.

L’événement «Descente!» est organisé par Swiss Downhill, la Fédération suisse de descente. Toutes les infos sur son site internet.

