Après avoir déniché des conventions confidentielles signées entre des Communes et des porteurs de projets éoliens, les opposants peuvent se réjouir. Deux Communes proches de plusieurs emplacements retenus par le Canton de Fribourg pour implanter quatre parcs éoliens se rebiffent, communiquent-elles vendredi. Elles contestent l’indépendance des études qui ont mené au plan directeur cantonal éolien fribourgeois.

Nous sommes à Vuisternens-devant-Romont (Glâne) et La Sonnaz (Sarine). Deux Communes qui ont mandaté un avis de droit, avis déposé mardi dernier à la Chancellerie d’État. Elles ne demandent ni plus ni moins que de reconsidérer le plan éolien fribourgeois. Leur argument? Les dernières jurisprudences fédérales ont penché en faveur des projets éoliens, autorisant par exemple le parc de Sainte-Croix. Des limites, selon leur avocat, aux chances des Communes à s’opposer à ces productions d’énergies renouvelables.

«Dans ces conditions il faut que les calculs de bases soient propres et incontestables. Et là, on se rend compte que ce n’est pas forcément le cas», explique Me David Ecoffey.

Manque d’indépendance

La procédure aurait ainsi manqué d’indépendance. Le plan directeur cantonal s’est notamment appuyé sur les expertises de la société Ennova SA, prestataire et partenaire du Groupe E. Les données de vents ont été fournies par le bureau KohleNusbaumer, où le Groupe E a des parts. Y siège également un employé d’Alpiq. «La question sera de savoir s’il aurait dû y avoir des récusations», note l’avocat.

À voir si les réclamations fribourgeoises dépassent la frontière. La société Ennova développe par exemple le projet éolien de Grandsonnaz. Quant au bureau KohleNusbaumer, il est omniprésent sur Vaud. Des revendications similaires d’opposants vaudois, pointant du doigt la partialité des mandataires impliqués dans les projets éoliens, n’ont jusqu’ici suscité que peu de réactions.