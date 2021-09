Témoignages «spectaculaires» – À Fribourg, une expo dédiée à Jean Tinguely et à la vitesse La passion du célèbre artiste suisse pour le sport automobile est à explorer dès vendredi au Musée d’art et d’histoire de Fribourg.

L’exposition propose des motos, des combinaisons de course peintes, des sérigraphies et des documents originaux sur Jean Tinguely. KEYSTONE

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF) présente sa nouvelle exposition temporaire intitulée «À toute vitesse – Jean Tinguely et le sport automobile». Les visiteurs pourront s’y presser dès vendredi pour explorer le rapport de l’artiste au domaine.

Jean Tinguely, mort il y a 30 ans, le 30 août 1991, était un passionné de course automobile, ont rappelé mardi à l’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle les organisateurs en présentant l’exposition. Elle incarnait à ses yeux «la rencontre fondamentale entre l’être humain et la machine, entre la vitesse et le danger».

En hommage à sa passion, l’espace présente des témoignages «spectaculaires» de l’amitié entre l’artiste né en 1925 et l’ancien vice-champion d’Europe de side-car René Progin, lui-même devenu sculpteur. L’exposition propose des motos, des combinaisons de course peintes, des sérigraphies et des documents originaux.

«Rencontre fondamentale»

René Progin a participé à la mise en place de cette partie de l’exposition, qui sera visible jusqu’en 2025. L’autre composante d’ «À toute vitesse» s’appuie sur l’amitié entre Jean Tinguely et le pilote fribourgeois de Formule 1 Jo Siffert, décédé en course il y a bientôt 50 ans, en octobre 1971, à l’âge de 36 ans.

«À toute vitesse» s’intéresse de manière générale au rapport de Jean Tinguely au sport automobile, «dont nombre d’oeuvres se font l’écho», ont indiqué les organisateurs. Cette partie de l’exposition sera visible jusqu’au 26 juin.

ATS

