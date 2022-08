Avant Lausanne-Sport – Vaduz – À gauche, Dominik Schwizer n’a pas encore pris le pouvoir Avant la réception de l’Européen Vaduz, ce dimanche (16 h 30), l’homme de couloir du LS est conscient qu’il peut, et doit, mieux faire. André Boschetti

Dominik Schwizer a de l’ambition à revendre: avec le LS, il veut retrouver au plus vite la Super League. 24heures/Odile Meylan

Sans saveur particulière à l’origine, le duel de ce dimanche entre le Lausanne-Sport et Vaduz s’annonce bien plus pimenté que prévu. Le mérite de ce net regain d’intérêt d’une banale rencontre de Challenge League revient un peu au capital sympathie qu’est en train de se forger la troupe de Ludovic Magnin et beaucoup à la formidable épopée européenne que nous proposent les Liechtensteinois depuis un mois.